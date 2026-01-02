La Generación Z se desvía hacia la profesión obrera, de plomero a electricista se convierte en tendencia profesional en 2026

Jacarta – El mundo del trabajo continúa cambiando, y esos cambios se harán aún más evidentes a medida que nos acerquemos a 2026. Si alguna vez trabajar cuello azul A menudo se ve como un último recurso, ahora que la percepción está colapsando lentamente.

De hecho, varios sectores industriales muestran que el trabajo basado en habilidades técnicas y prácticas de campo es la columna vertebral de la economía moderna, especialmente en medio de la transformación energética, el desarrollo de infraestructura y los cambios en la demografía de la fuerza laboral.

Una ola de jubilación de trabajadores mayores, inversiones masivas en los sectores de energía y transporte, y la necesidad de empleos que son difíciles de reemplazar en la fabricación de maquinaria. profesión Blue Collar está de vuelta en clase.

La generación más joven, incl. Generación Z y los profesionales que están abandonando los trabajos de oficina están empezando a mirar esta carrera porque ofrece estabilidad, resultados laborales reales y un camino claro para avanzar en su carrera. No pocos también están interesados ​​por el gran potencial de ingresos, que incluso puede competir con profesiones administrativas sin tener que estudiar cuatro años en la universidad.

Lanzando desde Cuarzo El viernes 2 de enero de 2026, aquí hay seis trabajos manuales que se considera que tienen el mayor potencial de crecimiento y atractivo de ingresos este año.

1. Técnico de ascensores y escaleras mecánicas

Los técnicos de ascensores y escaleras mecánicas son uno de los trabajos manuales mejor pagados. Según Forbes, esta profesión tiene un salario medio de más de 100.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 1.670 millones de IDR al año, aunque sólo requiere un diploma de escuela secundaria.

La demanda de estos técnicos continúa aumentando a medida que las grandes ciudades se desarrollan cada vez más verticalmente con edificios de gran altura y modernos centros de transporte.

2. Técnico de aerogeneradores

El cambio global hacia la energía limpia abre enormes oportunidades para los técnicos de turbinas eólicas. MooseLog proyecta que estos empleos crecerán alrededor de un 50 por ciento entre 2024 y 2034. El aumento de la inversión en energías renovables significa que esta profesión se considera una opción profesional relevante a largo plazo, al tiempo que contribuye directamente a la transición energética sostenible.

3. Instalador y Reparador de Redes Eléctricas

Los trabajadores de instalación y mantenimiento de redes eléctricas se encuentran entre los trabajadores manuales con mayores ingresos. Forbes señala que la modernización de la red eléctrica y la electrificación acelerada están impulsando una gran demanda de esta profesión. Además, el trabajo es esencial y relativamente resistente a la automatización, lo que lo convierte en una de las profesiones más seguras en medio de la disrupción tecnológica.