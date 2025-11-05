La Generación Z prefiere YouTube, TikTok y la nueva tendencia de microdramas

Casi la mitad de la Generación Z dice que YouTube o las plataformas sociales de vídeo son sus plataformas de entretenimiento preferidas sobre la televisión tradicional o el streaming de pago.
Según Technology & Media Outlook 2026 de Activate Consulting, que fue presentado por el CEO Michael Wolf en el evento WSJ Tech Live el miércoles, el 43% de la Generación Z está optando por YouTube y TikTok para su consumo de medios y noticias.
Según la misma encuesta, la popularidad de «microdramas” – una de las últimas tendencias en esas plataformas, que consiste en episodios guionados de 1 a 2 minutos de una historia en curso – ha ido aumentando a un ritmo rápido y, según se informa, 28 millones de adultos estadounidenses (52% de entre 18 y 34 años) ven esa nueva forma de contenido.
Los hallazgos adicionales incluyen proyecciones de que los ingresos globales de Internet y los medios aumentarán en $388 mil millones para 2029, mientras que el tiempo promedio diario dedicado a la transmisión de video aumentará a 4 horas y 8 minutos, mientras que el tiempo dedicado a mirar televisión tradicional se desplomará a solo 1 hora y 17 minutos.
Activate estima que, como resultado, los ingresos por streaming (por publicidad y suscripciones) crecerán entre un 18% y un 19% anual, mientras que los ingresos por televisión tradicional caerán entre un 4% y un 6% año tras año.
Según el informe de la consultora, las personas actualmente viven un “día de 32 horas y 17 minutos” realizando múltiples tareas a lo largo de su rutina diaria en línea, y los consumidores pasan más de 13 horas diarias en los medios utilizando varias plataformas de redes sociales como Instagram, X y TikTok. Para capitalizar esta tendencia, empresas como Amazon están pasando a crear más contenido de vídeo, mientras que servicios de streaming como Spotify están pasando a crear audiolibros.