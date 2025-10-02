La generación Z prefiere una profesión que se considera aburrida que una posición prestigiosa, ¿cómo es que?

Yakarta, Viva – En esta era moderna, el mundo del trabajo experimentó cambios significativos como la aparición de una nueva generación que ingresó al mercado laboral. La Generación Z, que nació entre finales de los años noventa y principios de 2010, mostró una preferencia diferente en comparación con la generación anterior.

Ya no están impulsados ​​únicamente por el estado o departamento Alto, sino que enfatiza el equilibrio de la vida, la flexibilidad y la estabilidad financiera.

Este fenómeno se puede ver a partir de la tendencia Gen Z recurrir a trabajar que muchas personas consideran aburrido, pero ofrece seguridad y perspectivas a largo plazo. Esta elección muestra un cambio de paradigma en el mundo profesional, donde la satisfacción personal y la salud mental son las principales consideraciones.

¿Por qué la generación Z eligió un trabajo que se consideraba aburrido?



Ilustración utilizando el sistema de contabilidad de la revista

Estas son algunas de las razones, como se resume de The Independent and the Financial Times, jueves 2 de octubre de 2025.

1. Estabilidad financiera y perspectivas profesionales claras

El lanzamiento desde el Independent, trabajos como la contabilidad, la administración y el sector público ofrecen un salario estable y perspectivas profesionales claras. Aunque a menudo se considera aburrido, esta profesión proporciona seguridad financiera solicitada por la generación Z.

2. Evite la cultura laboral excesiva

La generación Z rechaza la cultura laboral que exige sin detenerse. Eligen un trabajo que permita el equilibrio entre la vida personal y profesional, y reduce el riesgo de estrés excesivo.

3. Priorizar la salud mental y la prosperidad

La salud mental es una prioridad para la Generación Z. Prefieren el trabajo que apoya el bien psicológico en lugar de seguir posiciones altas que causan presión.

4. Flexibilidad y oportunidad para el ajetreo lateral

El trabajo que se considera aburrido a menudo ofrece flexibilidad de tiempo, permite que la Gen Z busque un proyecto paralelo que se adapte a sus intereses.

5. Evite el rol directivo estresante

Lanzando desde el Financial Times, muchos genes Z evitan puestos gerenciales debido a la alta presión. Prefieren un rol que permita centrarse en tareas específicas y un trabajo independiente.

6. Encontrar un trabajo que esté en armonía con calificaciones personales

La generación Z tiende a elegir un trabajo que se adapte a sus valores y objetivos. La profesión en los sectores público, de salud y social tiene cada vez más demanda porque tiene un impacto positivo en la comunidad y un sentido significativo de logro.

Este cambio muestra que la generación Z redefine el concepto de éxito en el mundo del trabajo. Prefieren trabajos que ofrecen estabilidad, equilibrio de vida y armonía con valor personal en lugar de buscar posiciones altas que puedan sacrificar su salud y bienestar.