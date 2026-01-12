La Generación Z piensa que el trabajo es una «situación», ¿qué significa?

Jacarta – La Generación Z o el grupo de trabajadores nacidos entre 1997 y 2012 aporta una nueva perspectiva al mundo del trabajo. A diferencia de las generaciones anteriores, crecieron como nativos digitales acostumbrados a la información instantánea, la flexibilidad y la alta movilidad.

Esto también influye en la forma en que juzgan. trabajar y relación con compañía.

En condiciones económicas difíciles y el costo de vida cada vez más alto, Generación Z colocando diferentes prioridades, no solo la lealtad a una empresa, sino un equilibrio entre experiencia, salario y salud mental. Esta tendencia es claramente visible en la última encuesta realizada Puerta de enlace de finanzas comerciales.

La encuesta, en la que participaron más de 1.008 encuestados, la mitad de los cuales pertenecían a la Generación Z y la otra mitad eran gerentes o trabajadores con experiencia en contratación, reveló hechos sorprendentes. Hasta el 58 por ciento de los encuestados consideraban su trabajo como «situación‘.

Esto significa que el trabajo se considera una relación de corto plazo y de bajo compromiso que no está destinada a durar. Casi la mitad de la Generación Z, o el 47 por ciento, dijo que planeaba dejar sus trabajos durante el primer año.

De hecho, muchos están dispuestos a dimitir en cualquier momento si surge una oportunidad más atractiva. La encuesta mostró que sólo el 25 por ciento de la Generación Z realmente ve su rol como una oportunidad a largo plazo, mientras que el 37 por ciento ve el trabajo únicamente como una fuente de sueldo.

Según la encuesta, el 55 por ciento citó como factor principal los salarios más altos en otros lugares. Además, el 34 por ciento informó tener mala salud mental o agotamiento, y el 22 por ciento se sintió no apreciado ni reconocido en el trabajo.

La falta de lealtad a largo plazo es una preocupación para las empresas. Uno de cada cuatro directivos considera una experiencia laboral corta, menos de un año, en un CV de la Generación Z como una señal de alerta, mientras que más de un tercio admite rechazar candidatos por costumbre. salto de trabajo Este.

Este fenómeno obliga a las empresas a ajustar sus estrategias de contratación, incluida la oferta de una cultura laboral más flexible y recompensas reales. Aunque cambian a menudo de trabajo, la Generación Z todavía muestra preocupación por la estabilidad financiera.

Estudios Mejores hábitos monetarios Bank of America En 2025, el 72 por ciento de la Generación Z tomó medidas para mejorar su salud financiera durante todo el año. Sin embargo, el apoyo financiero de las familias disminuyó a sólo el 39 por ciento en comparación con el 46 por ciento en 2024.