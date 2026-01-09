La Generación Z obtiene ganancias, ¡la riqueza de estos multimillonarios te hace sentir inseguro!

Jacarta – La Generación Z demuestra que la popularidad en la era digital se puede convertir en una riqueza extraordinaria. Nacidos y criados en medio de las redes sociales, el streaming y la economía de los creadores, muchas figuras Generación Z capaz de construir un imperio empresarial incluso antes de los 30 años.

La música, el cine, YouTube, TikTok e incluso la industria de la belleza se han convertido en los principales campos de dinero. A diferencia de las celebridades convencionales, muchas estrellas de la Generación Z no dependen de una sola fuente ingreso. Combinan marca personal, respaldo global, propiedad empresarial y monetización de la audiencia digital.

Lanzando desde DineroViernes 9 de enero de 2026, aquí hay una lista de las celebridades de la Generación Z más ricas del mundo.

1. Señor Bestia

Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, es la Generación Z más rica del mundo, con una riqueza de alrededor de 2.600 millones de dólares o el equivalente a 43,42 billones de IDR. Su riqueza proviene de Beast Industries, que alberga el canal de YouTube más grande del mundo, la marca de alimentos Feastables y varios otros negocios digitales con una valoración de más de 5 mil millones de dólares.

2. Kylie Jenner

Kylie Jenner tiene una fortuna de alrededor de 700 millones de dólares o el equivalente a Rp. 11,69 billones. Convirtió a Kylie Cosmetics en una marca de belleza global y vendió el 51 por ciento de sus acciones a Coty en 2020 por 600 millones de dólares o el equivalente a 10,02 billones de IDR. La enorme base de seguidores de Instagram es la principal fortaleza de su negocio.

3. Jake Paul

Jake Paul tiene una riqueza de alrededor de 200 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 3,34 billones. Esta ex estrella de Vine y YouTube se ha transformado con éxito en un boxeador profesional con enormes honorarios por peleas, derechos de transmisión, patrocinios y un negocio de promoción del boxeo.

4. Ryan Kaji

Ryan Kaji, que ahora tiene 14 años, tiene activos por alrededor de 100 millones de dólares o el equivalente a Rp. 1,67 billones. El canal Ryan’s World se convirtió en un negocio gigante con líneas de juguetes, programas de televisión y licencias de productos globales.

5. Billie Eilish

Billie Eilish tiene activos por alrededor de 50 millones de dólares o el equivalente a Rp. 835 mil millones. Sus ganancias provienen de álbumes más vendidos, giras mundiales, nueve premios Grammy, dos premios Oscar, así como colaboraciones de moda y perfumes con marcas globales.

6. Jungkook

Jungkook BTS tiene una riqueza de alrededor de 50 millones de dólares o el equivalente a Rp. 835 mil millones. Aparte de sus contribuciones a BTS, su carrera en solitario, sus giras globales y contratos con marcas internacionales como Calvin Klein son sus principales fuentes de ingresos.