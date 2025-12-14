¡La Generación Z está empezando a renunciar a ser propietario de una casa y se está quedando sin dinero para realizar compras e inversiones imprudentes!

Jacarta – Soñar con tener Casa El propio país se siente cada vez más distante para la generación más joven. Los precios de las propiedades siguen aumentando, mientras que el crecimiento de los salarios se retrasa, lo que hace que la propiedad de una vivienda parezca cada vez más inasequible. Esta condición se refleja en la edad de los compradores de primera vivienda, que ahora ha aumentado a un promedio de 40 años, una señal de que el acceso al mercado inmobiliario es cada vez más difícil para la generación más joven.

Esta decepción resulta tener un amplio impacto en la forma en que se gestiona la Generación Z. finanzas y mirar hacia el futuro. Un estudio reciente de investigadores de la Universidad Northwestern y la Universidad de Chicago muestra que esta generación tiende a gastar más de sus ingresos de lo que ahorra, reduce el esfuerzo laboral y realiza inversiones más riesgosas.

En la investigación, Seung Hyeong Lee de Northwestern y Younggeun Yoo de la Universidad de Chicago también citaron la encuesta Harris Poll de 2024 sobre las condiciones del mercado inmobiliario. La encuesta mostró que el 42 por ciento de los estadounidenses y el 46 por ciento de los encuestados de Generación Z Estoy de acuerdo con la afirmación “no importa lo duro que trabaje, nunca podré permitirme una casa que realmente amo”.

Por lo general, los hogares ajustarán sus patrones de consumo para mantener objetivos a largo plazo, como comprar una casa. Sin embargo, según los investigadores, la generación más joven ya ha cruzado un umbral. Entran en una fase en la que empiezan a renunciar por completo a comprar una vivienda.

La idea de que la Generación Z está empezando a darse por vencida también la comparte la analista económica Kyla Scanlon. Dijo que la generación más joven se enfrenta al fenómeno del nihilismo financiero, es decir, una condición en la que cuestionan el significado del sueño americano en medio de salarios estancados, la carga de la deuda educativa y el dominio de las grandes corporaciones.

Scanlon escribe que la Generación Z ha estado observando sueño americano decayendo ante sus ojos, a medida que la educación superior se convierte en un lujo, la crisis de la vivienda exacerba el costo de la vida, en un contexto de estancamiento político y progreso tecnológico rápido, tal vez incluso demasiado rápido.

Uno de los cambios de comportamiento más evidentes se puede observar en los hábitos de ahorro y gasto. Lee y Yoo descubrieron que la Generación Z ahora gasta más dinero del que ahorra.