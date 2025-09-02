La generación Z es apretada, pero ¿están demasiado seguros?

Yakarta, Viva -Generación Z (nacida en 1997-2012, de 12 a 27 años) se conoce como el usuario más rápido en la adopción de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI).

Sin embargo, detrás de este entusiasmo, surge una gran pregunta: si Gen Z ¿Demasiado confiar en la IA?

La encuesta de Salesforce reveló que el 70 por ciento de los genes Z han utilizado la IA generativa en las actividades diarias, y el 52 por ciento de ellos cree que la IA puede ayudarlos a tomar decisiones importantes.

De hecho, la mitad de estos usuarios ahora afirman estar con más frecuencia usando AI en comparación con la primera vez que lo intenta.

Salesforce llama a la Generación Z no solo como los primeros usuarios, sino que también se ha convertido en un «súper usuarios», es decir, usuarios de rutina que se sienten más expertos en usar IA.

Hacen esta tecnología una parte importante de la forma de pensar y trabajar. Sin embargo, la investigación de Gallup en 3,465 trabajadores de Gen Z mostró el otro lado de esta relación.

Hasta el 47 por ciento usan IA cada semana, pero el 41 por ciento de ellos se sienten ansiosos por la tecnología.

Es decir, a pesar de que está cerca de la IA, no necesariamente tienen una comprensión crítica de su uso.

Esto se ve reforzado por una encuesta del portal de carrera EY, que muestra que muchos genes Z afirman ser «muy comprensivos AI», aunque cuando se pruebe para escribir un aviso o evaluar las debilidades de la IA, su rendimiento es realmente bajo.

Como resultado, surgió el riesgo de la formación de una generación de trabajadores que están demasiado seguros utilizando tecnología, pero que carecen de habilidades de evaluación.

La investigación de Aithor muestra que casi el 80 por ciento de los profesionales de la Generación Z usan IA para más de la mitad de sus tareas, y el 38 por ciento depende de la IA todos los días.

Desafortunadamente, no todos pueden juzgar cuándo AI está equivocado o proporciona información engañosa.

La encuesta de Talentlms también reveló otras paradojas: cuanto más a menudo el gen Z usa IA, la disminución de las habilidades básicas en el lugar de trabajo.

La dependencia de la IA dificulta a algunos trabajadores jóvenes en el trabajo en equipo, la comunicación y la construcción de relaciones profesionales.

De hecho, las habilidades blandas (habilidades blandas) son muy importantes para el éxito a largo plazo. Sin embargo, eso no significa que la generación Z no sea consciente del riesgo.

La encuesta de Udemy muestra que el 30 por ciento del gen Z quiere mejorar las habilidades de IA, y al mismo tiempo también enfatizan la importancia de la comunicación (30 por ciento) y el pensamiento crítico (26 por ciento).

De hecho, el 84 por ciento de ellos considera que las habilidades blandas son la clave principal para el éxito profesional. En otras palabras, aunque muy dependiendo de la tecnología, la generación Z todavía se da cuenta de que la IA es solo una herramienta.

Las habilidades humanas siguen siendo insustituibles e intentan encontrar un equilibrio entre la tecnología y las habilidades básicas esenciales en el mundo del trabajo.