La generación Z de Nepal lidera las protestas masivas contra la prohibición de las redes sociales

Miles de jóvenes nepalíes han llegado a las calles de Katmandú después de que el gobierno impuso una prohibición de 26 plataformas principales de redes sociales, incluidas , YouTubeX y Whatsapp. Lo que comenzó como una protesta por las restricciones digitales se ha intensificado en el mayor levantamiento liderado por la juventud que el país ha visto en años, impulsado por frustraciones más amplias sobre la corrupción y la disfunción política.

Los manifestantes, muchos en su adolescencia y 20 años, se recuperaron fuera del Parlamento cantando consignas como «cierran la corrupción, no las redes sociales». Los manifestantes intentaron asaltar barricadas cerca de Singha Durbar, la sede del gobierno, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. Las autoridades luego impusieron un toque de queda en partes de la capital.

Las cifras de víctimas permanecen disputadas. Los medios locales informaron entre dos y ocho muertes, mientras que los hospitales confirmaron a más de 80 personas heridas en enfrentamientos, incluidos los periodistas atrapados en el fuego cruzado.

Las protestas se activaron la semana pasada cuando NepalEl Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información de la información ordenó a las plataformas para suspender las operaciones a menos que se registren formalmente bajo nuevas regulaciones. Las autoridades argumentaron que la prohibición era necesaria para frenar la desinformación y proteger la seguridad nacional. Los críticos, sin embargo, dicen que el movimiento es un intento poco velado de sofocar los espacios en línea de disidencia y controlar muy utilizados por la generación Z.

Los partidos de oposición han expresado su apoyo a los manifestantes, advirtiendo al gobierno que la prohibición corre el riesgo de profundizar la inestabilidad. Los grupos internacionales de derechos humanos también han planteado preocupaciones sobre la libertad de expresión y el acceso a la información.

Si las restricciones se mantendrán no están claras. Muchos nepalíes ya han recurrido a VPN para evitar los bloques, mientras que los organizadores prometen continuar con las protestas callejeras hasta que se levante la prohibición. Por ahora, Katmandú permanece bajo una tensa seguridad, con la policía antidisturbios estacionada alrededor de las principales intersecciones y la ciudad preparándose para más disturbios.

Como en otras partes del sur de Asia, la censura no es nueva en Nepal. A principios de este año, «Pooja, Sir: Rajaguunj» de Venecia de Venecia de Nepali Deepak Rauniyar, se lanzó en el país después de un Batalla contenciosa con los censores del gobierno Eso dejó la película con alteraciones significativas.

Las escenas en la masa de eco de Nepal protestas juveniles en el vecino Bangladesh el año pasadodonde los estudiantes y los jóvenes profesionales se movilizaron contra la corrupción, el desempleo y las represiones del gobierno. Ese movimiento, que paralizó a Dhaka durante semanas, finalmente obligó al primer ministro Sheikh Hasina a renunciar después de más de 15 años en el poder, remodelando el panorama político del país y subrayando la creciente influencia de las generaciones más jóvenes del sur de Asia.