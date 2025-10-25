La generación Z de Indonesia sorprende a AHM como mejor estudiante de 2025

Jacarta – Refan Enggi Febrianto, estudiante de la escuela vocacional Bhina ​​​​Tunas Bhakti Juwana de Java Central, fue seleccionado como el principal ganador AHM Mejor Estudiante 2025 después de desarrollar la innovación Biodiesel Fish Oil (BFO), que utiliza residuos de agua de estanques de peces para convertirse en un combustible alternativo para los pescadores.

Concurso realizado por PT Honda Motor (AHM) asistieron más de 1.200 estudiantes de secundaria y escuelas vocacionales de 36 provincias de Indonesia, con el objetivo de fomentar la creatividad de las generaciones más jóvenes para presentar soluciones reales para la sociedad.

Este año los participantes presentaron trabajos que estaban en línea con los objetivos desarrollo sostenible (ODS) en los ámbitos del medio ambiente, la salud, la educación y la economía.

Refan dijo que su innovación nació del deseo de ayudar a los pescadores de su zona que muchas veces tienen dificultades para conseguir suministro de biodiesel.

«Estoy muy feliz de ser el ganador del evento AHM Best Student 2025. A través de este concurso puedo abrir oportunidades para hacer realidad pequeñas ideas que tienen el potencial de traer grandes cambios a la sociedad», dijo Refan en Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Refan Enggi Febrianto ante el jurado en AHM Deltamas

Además de Refan, Nasywaa Aliya Ramadhani Herenda de SMAN 3 Yogyakarta ganó la posición Plata gracias al trabajo de AGROPEVIA, que utiliza residuos de maíz, caña de azúcar y plátano para fabricar papel y abono sostenible.

Mientras tanto, Ahmad Ghozi Islami de SMAN 7 Banjarmasin obtuvo la posición de Bronce con los proyectos de Mini Estaciones Meteorológicas ESP32 y Torre de Inteligencia Artificial Integrada IoT, que funcionan como un sistema de detección temprana de incendios en el Bosque Meratus, Kalimantan del Sur.

Miles de participantes, 26 finalistas nacionales

Entre miles de participantes en toda Indonesia, se seleccionaron 26 finalistas nacionales que presentaron su trabajo ante un panel de jueces profesionales de diversas instituciones como la Escuela de Administración PPM, el Politécnico Astra, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria.

Además de competir, los participantes también recibieron sesiones informativas inspiradoras de dos ex alumnos de AHM Best Student, Rizal Alansyah y Agus Hidayat, quienes compartieron experiencias sobre cómo su trabajo tuvo un impacto real en la sociedad.

Los participantes también recibieron motivación del Prof. Rhenald Kasali, Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Indonesia (FEB UI), en una sesión con el tema Growth Mindset of Generación Z como Futuro Líder. Animó a los estudiantes a continuar innovando y convertirse en agentes de cambio para la nación.