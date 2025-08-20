La generación Z cambia a la profesión de la vieja escuela, ¿por qué el trabajo manual ahora es más demanda?

Yakarta, Viva – Desarrollo de inteligencia artificial (AI) está cambiando el paisaje del mundo del trabajo drásticamente. Para algunas personas, este avance tecnológico es una amenaza para trabajar que se ha considerado prestigioso y estable, especialmente en el sector de la oficina.

Por otro lado, los trabajos manuales o aquellos que requieren experiencia especial tienen aún más demanda porque se consideran más seguros de la automatización. Este fenómeno desencadena cambios en la perspectiva de la generación más joven, en particular Gen Zcontra sus futuras carreras y perspectivas.

La mayoría de las personas han evaluado el trabajo de oficina, como asistentes legales, paralgal, escritores y servicio al cliente, como un símbolo de estado y estabilidad. Sin embargo, el progreso de la IA hace que estos roles sean vulnerables a la tecnología.

Mientras tanto, el trabajo que requiere experiencia en las manos, improvisación e interacción directa con equipos físicos, como regordetes, técnicos de HVAC o personal médico como asistentes de enfermería, siguen siendo difíciles de reemplazar.

Este cambio alienta a muchos trabajadores jóvenes a explorar carreras en el sector. de cuello azul o oficios calificados.

Lanzando desde NBC News, aquí hay razones completas por las cuales el trabajo de cuello azul o la ‘profesión de la vieja escuela’ es cada vez más demanda por parte de los jóvenes:

Ilustración de trabajadores extranjeros en Singapur

1. Estabilidad en medio de la amenaza de IA

Geoffrey Hinton, un informático que ganaba el Nobel, sugirió que «se entrene para ser un gordito» porque el trabajo manual es más seguro que la automatización. La IA puede amenazar algunos trabajos, pero el papel que requiere interacción física e improvisación sigue siendo segura.

2. Falta de riesgo de educación superior

Muchos genes Z eligen empleos calificados para evitar la deuda de la educación superior, al tiempo que obtienen un ingreso estable sin una licenciatura.

3. Demanda de energía de los miembros consistentes

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos estima que la demanda de trabajo manual y técnico crecerá en los próximos años, mientras que las vacantes de nivel de entrada para los graduados de educación superior de Stagnan.

4. El papel de los humanos es insustituible

Tony Spagnoli de la excelencia en el técnico de América del Norte enfatizó que la IA era difícil de reemplazar las decisiones improvisadas y el trabajo físico, como la instalación de equipos de HVAC o el manejo de materiales peligrosos.

5. Preparación para trabajar con tecnología

Aunque los robots y la IA son cada vez más sofisticados, todavía hay muchos trabajos que requieren un toque humano. La mecánica de los automóviles, por ejemplo, puede ser ayudada a la tecnología para el diagnóstico, pero el reemplazo de los componentes aún requiere habilidades humanas.

Impacto en el mundo del trabajo y los genes z

Esta tendencia muestra un cambio de prioridad entre la Gen. Z de acuerdo con la encuesta de Builder Builder, alrededor del 42% de los encuestados, incluidos los graduados universitarios, eligen o el trabajo en el trabajo de cuello azul.

Su principal motivación es reducir el riesgo de ser reemplazado por AI y evitar la carga de la deuda educativa. Los hombres de la Generación Z, independientemente de la educación, tienen más probabilidades de elegir una carrera en el campo de los oficios que las mujeres.

Mientras tanto, aunque la IA y la robótica continúan desarrollándose, la tecnología no puede reemplazar completamente a los humanos en el mundo real. Ken Goldberg, de la Robot Learning Foundation, enfatiza que el reemplazo de los trabajadores del robot humanoide sigue siendo un mito, y el papel de los humanos todavía es necesario para un trabajo complejo y sensible.

La IA no solo amenaza el trabajo de oficina, sino que también abre nuevas oportunidades para trabajadores manuales y calificados. La sabia generación joven eligió equilibrar la seguridad financiera, la experiencia práctica y las oportunidades futuras al utilizar su posición en el campo de cuello azul.