La Generación Y domina el número de ASN, esto se destaca para mejorar la calidad

Jacarta – La Agencia Estatal de Función Pública (BKN) registra el número de funcionarios públicos estatales (ASN) en Indonesia llegó a 5.359.209 personas al 1 de septiembre de 2025. Según estas cifras, la Generación Y (nacida entre 1977 y 1994) es el grupo más grande con una proporción del 57 por ciento del total de ADN.

Luego, seguido por Generación. Esto significa que la fuerza laboral de ASN está actualmente dominada por un grupo de edad productiva relativamente maduro, con la incorporación de la generación más joven que comienza a ingresar.

Esta composición exige patrones de aprendizaje que sean cada vez más adaptables a personaje cada generación. Las diferencias en las formas de pensar, los estilos de aprendizaje y las preferencias tecnológicas crean una necesidad de desarrollo. competencia ASN ya no se puede estandarizar,

En respuesta a esto, el jefe del Instituto de Administración del Estado (LAN), Muhammad Taufiq, dijo que este hecho requiere que cada estudiante o docente funcionario se desarrolle siempre a sí mismo y sus conocimientos especiales en el aprendizaje multigeneracional.

Según él, la transformación burocracia Actualmente exige que el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias sea atípico ‘uno apto para todos’sino más bien adaptable a los diferentes caracteres y necesidades de cada generación. No se limite a confiar en métodos antiguos, sino que desarrolle patrones de aprendizaje para las generaciones X, Y y Z. acercarse variar.

«Dado que la composición de ASN es ahora multigeneracional y dinámica, desarrollar la competencia de los funcionarios públicos se está volviendo cada vez más complejo pero también lleno de oportunidades. Como director Widyaiswara, su responsabilidad no es sólo entregar material de aprendizaje, sino también diseñar y gestionar el aprendizaje específico para las Generaciones X, Y y Z», explicó Taufiq, citado en su declaración del domingo 16 de noviembre de 2025.

Dijo que Widyaiswara Utama debe estar a la vanguardia en la respuesta a los cambios burocráticos, especialmente en la preparación del plan de estudios, los modelos de aprendizaje y la innovación en los métodos de entrega de materiales. Al comprender el carácter generacional, se espera que Widyaiswara sea más selectivo a la hora de elegir un enfoque. También dio ejemplos de varios patrones de aprendizaje multigeneracionales: la Generación X tiende a valorar la estructura, la experiencia y el aprendizaje basado en la práctica.

La Generación Y (Millennial) es más receptiva al aprendizaje colaborativo, flexible y relevante para los desarrollos actuales y, finalmente, la Generación Z requiere un enfoque visual, digital y rápido y una experiencia de aprendizaje interactiva.