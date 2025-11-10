La generación joven tiene la clave para lograr una Indonesia dorada en 2045

Jacarta – Miembro de la RPD RI de la facción PDI-P (PDIP), Wayan Sudirta dijo que estaba entusiasmado. dia del heroe El 10 de noviembre es la encarnación del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno (Bung Karno) sobre el ‘Chaqueta Roja’ o nunca abandonar la historia y ser un recordatorio de que el compromiso eterno es mantener los ideales de la constitución.

«Por lo tanto, el Día de los Héroes requiere que nos convirtamos en los héroes de hoy cumpliendo nuestra independencia a través del carácter y el desarrollo intelectual, de acuerdo con el mensaje de Soekarno, es decir, que su lucha será más difícil porque es contra su propia nación», dijo Wayan en su declaración del lunes 10 de noviembre de 2025.

Según él, el campo de batalla actual ha evolucionado y se ha vuelto más complejo. El enemigo que enfrentamos ya no es una invasión militar, sino una amenaza multidimensional y no convencional, que incluye pobreza, ignorancia, corrupción, radicalismo digital, división y crisis moral.

«Por lo tanto, la definición de héroe debe ampliarse. El heroísmo contemporáneo es una lucha desarmada para superar estos desafíos y hacer realidad los ideales de la nación. Los héroes de hoy son aquellos que luchan con integridad, innovación y Pancasila y valores humanitarios», explicó.

Un ejemplo son los héroes de la integridad, quienes, independientemente de su cargo y profesión, defienden constantemente la honestidad y la transparencia. Quienes se atreven a denunciar la corrupción, rechazar los sobornos y priorizar la moralidad son verdaderos luchadores que defienden la justicia social en la esfera pública.

«Héroes de la innovación y la ciencia, por ejemplo jóvenes científicos, ingenieros y desarrolladores que trabajan día y noche creando tecnología, luchando contra el atraso tecnológico y manteniendo la soberanía digital de la nación. Son héroes que encarnan la sabiduría en forma de progreso científico y tecnológico», dijo.

Además, héroes humanitarios y medioambientales como los trabajadores sanitarios en primera línea, los voluntarios en casos de desastre, los profesores en zonas remotas del país o los activistas medioambientales que luchan desinteresadamente. Por último, héroes económicos y creativos que sean actores de las MIPYME, tenaces, persistentes y capaces de crear empleo.

«Son figuras que construyen la independencia económica, muestran patriotismo económico en la era global. En esencia, los héroes de hoy son aquellos que implementan los nobles valores de Pancasila en sus respectivas profesiones y roles, siempre consistentes con el espíritu de sacrificio por los intereses mayores de la nación», dijo.