La gasolinera Shell recibe oficialmente 100.000 barriles de combustible de Pertamina

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga ha suministrado oficialmente 100 mil barriles de fueloil (bbm) a una gasolinera pública (Gasolinera) Caparazón. El combustible suministrado es material básico o combustible básico.

El secretario corporativo de Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dijo que este suministro es una forma del compromiso de Pertamina para cumplir con el mandato del gobierno de colaborar en el suministro de combustible para las entidades comerciales (BU). privado como seguimiento de la dirección del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia.

«Para Shell Indonesia, la distribución esta vez es de 100 MB, por lo que el suministro total a todas las gasolineras privadas (BP-AKR, Vivo y Shell Indonesia) alcanza los 430 MB, lo que demuestra que nuestra capacidad de suministro es fuerte, receptiva y capaz de responder a las necesidades energéticas nacionales», dijo Robert, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Explicó que este suministro a Shell se dio luego de suministrar previamente combustible a la red de gasolineras BP-AKR y Vivo. «La distribución a Shell Indonesia confirma que Pertamina Patra Niaga no sólo está preparada para satisfacer las necesidades de combustible de la red de gasolineras de Pertamina, sino también para ser un socio estratégico para los operadores de gasolineras privadas», afirmó Roberth.

Además, Roberth agregó que el mecanismo para proporcionar suministros a Shell Indonesia es utilizar procedimientos de acuerdo con las regulaciones aplicables y mantener el mecanismo. cumplimiento así como gobernancia regularmente negocio a negocio (B2B).

Pertamina Patra Niaga y Shell Indonesia están comprometidas a garantizar la disponibilidad de combustible, así como la distribución de energía y la prestación de servicios a la comunidad.

El proceso B2B en cuanto al número de requerimientos en función del volumen de demanda, la implementación de licitaciones de proveedores las cuales se realizan con aspectos GCG y confirmaciones repetidas con los clientes, la implementación de peritos conjuntos, hasta se implementa el mecanismo de libro abierto para la negociación de aspectos comerciales, hasta finalmente realizar el proceso de descarga y aceptación por la BU Privada para su distribución a la comunidad.

«Los combustibles suministrados a las BU privadas, en este caso Shell Indonesia, cumplieron todos los requisitos solicitados a las BU privadas como una forma de compromiso de seguir las directivas gubernamentales», dijo Roberth.

Roberth subrayó que la colaboración con empresas privadas es una prueba clara de que el mantenimiento de la energía es un trabajo conjunto. Con el espíritu de cooperación mutua, continuó, se espera que los servicios energéticos sean más equitativos, justos y beneficiosos para todo el pueblo indonesio. (Hormiga)