La ganancia de Bakrie Sumatera Plantations aumentó un 103% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por las ventas de palma y caucho

Yakarta, Viva – Uno de los emisores controlados por Bakrie Group, PT Bakrie Sumatera Plantations TBK (UNSP), anunció desempeño financiero Quarter II-2025. Beneficio neto La compañía gastó un 103 por ciento significativamente del mismo trimestre del año anterior a Rp16 mil millones.

En línea con la mejora venta 4 por ciento a RP 1.14 billones. Las ventas están respaldadas por productos básicos aceite de palma con un valor de ventas de RP 1.05 billones y productos básicos goma Rp. 85 mil millones.

Como resultado, aumentar la ganancia operativa del 880 por ciento de Rp 15.5 mil millones a RP 151.9 mil millones. La ganancia bruta de la compañía también gastó significativamente en un 34 por ciento a RP 323 mil millones. El EBITDA también se registró en 137 por ciento de RP 232 mil millones en el trimestre II-II 2025.

El director del UNSP y las relaciones con los inversores, Andi W. Setianto, dijo que la compañía continuó trabajando duro para aumentar la productividad de los activos de jardín, incluida la rejuvenecimiento utilizando semillas superiores. Esto se realiza en línea con el precio creciente del producto de palma CPO (aceite de palma crudo) del mundo desde un nivel mensual promedio de US $ 999 por tonelada CIF Rotterdam en el 2 cuartos de 2024 a un promedio mensual de US $ 1,194 en el cuarto II2025.



Ilustración de plantaciones de palma aceitera. Foto : Entre fotos/syifa yulinnas

«La optimización de la productividad de la fábrica también se lleva a cabo comprando fruta de palma de los agricultores que no tienen una fábrica mientras ayudan a su bienestar», dijo Andi, según el comunicado de la compañía, el viernes 8 de agosto de 2025.

Andi agregó, la compañía participó en el protocolo de aceite de palma sostenible de Indonesia (ISPO) que defiende los principios de la sostenibilidad y la sostenibilidad ambientalmente. Una de ellas es la política de quema cero (sin quemar) en la realización de actividades de plantación.

En términos de sostenibilidad en el aceite de palma, incluye muchos aspectos de las personas y los planetas, como el bienestar de los agricultores, según los objetivos de desarrollo sostenible, no pobreza, desechos cero según la economía circular y la reducción de la no deficiencia de las emisiones de gas verde para el cambio climático.

La compañía también ha realizado innovaciones a través del desarrollo de semillas superiores que producen más producción de frutas de palma con la misma área de tierra de jardín. Vea las semillas superiores y los programas de rejuvenecimiento de aceite de palma comunitario como clave para el bienestar de los agricultores y la productividad sostenible del aceite de palma.

Donde con semillas superiores el potencial de productividad puede aumentar después del programa de rejuvenecimiento (replantación). Además, el área de la tierra del jardín no necesita aumentar, produce múltiples múltiples producción de CPO que aumenta la producción de biodiesel para la seguridad energética nacional.

La productividad de las semillas superiores de tratamiento produce 10 toneladas de CPO por hectárea por año. Con la producción de 40 toneladas de fruta de palma por hectárea por año y la extracción de CPO es del 25 por ciento según los resultados de las semillas superiores de la compañía que han sido certificadas. Para obtener información, actualmente la productividad nacional de aceite de palma es solo alrededor de 3 toneladas de CPO por hectárea por año.

El Director Gerente del UNSP, Bayu Irianto, agregó que la estrategia de aumentar la productividad sostenible que se estaba llevando a cabo sería un impacto más positivo a mediano y largo plazo. Continuando con el enfoque de aumentar la productividad de jardín y fábrica, la compañía continuará con pasos concretos para aumentar otra productividad de activos y mejorar las estructuras de capital.

«Somos optimistas, a mediano y largo plazo, la compañía se elevará nuevamente para encontrar el mejor impulso para convertirse en una de las compañías de plantaciones que tiene un negocio fundamental fuerte», concluyó Bayu.