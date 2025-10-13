La ganadora del Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy aborda ‘Don’t Be Late, Myra’

Sharmeen Obaid-ChinoyEl cineasta dos veces ganador del Oscar, se ha incorporado como productor ejecutivo del cortometraje de Afia Nathaniel “Don’t Be Late, Myra”, impulsando el perfil del proyecto en su campaña para la 98ª edición de los Premios de la Academia.

El corto, que aseguró la calificación al Oscar después de una fuerte carrera en el circuito de festivales, reúne a Nathaniel con la narración paquistaní una década después de que su primer largometraje, “Dukhtar”, se estrenara en Toronto en 2014.

El último trabajo de Nathaniel se centra en la joven Myra (Innayah Umer), una niña de 10 años que recorre sola las calles de Lahore después de perder el transporte a la escuela. La película sigue su camino cada vez más peligroso a casa, capturando las amenazas que enfrentan los niños en los espacios públicos. A partir de sus propias experiencias como sobreviviente, Nathaniel aborda de frente el tema, a menudo tácito, del acoso infantil.

«La historia de Myra es urgente y real», afirmó Obaid-Chinoy. «‘Don’t Be Late, Myra’ da voz a los miedos que toda joven conoce muy bien, al tiempo que celebra el coraje que se necesita para sobrevivir y ser escuchada. Respaldar esta película no es sólo una responsabilidad, sino también una alegría. Estoy orgullosa de unirme como productora ejecutiva y ayudar a llevar esta historia vital al mundo».

El respaldo del cineasta tiene un peso considerable. Más allá de sus dos premios de la Academia y dos premios Emmy, Obaid-Chinoy dirigió «Ms. Marvel» de Marvel Studios.

El corto obtuvo los máximos honores en el Festival Internacional de Cine de Bergen de Nueva Jersey y en el Festival Internacional de Cine de Montreal.

Otros productores ejecutivos incluyen a Rohi Mirza Pandya a través de Box Office Guru Media y RASA Film Group, junto con René Bastian (“Transamerica”) y Shrihari Sathe (“Stay Awake”) de Dialectic.

Para Nathaniel, una directora paquistaní-estadounidense, el proyecto continúa su trayectoria de trabajo impulsado por un propósito. “Dukhtar” representó a Pakistán en los Oscar y se proyectó en más de 20 países. Más tarde rompió barreras en NBC Universal, convirtiéndose en la primera mujer pakistaní-estadounidense en dirigir un drama de una cadena estadounidense cuando dirigió “Chicago Med” a través de la iniciativa Launch Female Forward.