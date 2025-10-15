La Fundación Reliance interviene para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en Solapur y Beed







En respuesta a las recientes inundaciones en los distritos de Solapur y Beed de MaharastraLa Fundación Reliance ha lanzado una amplia iniciativa de ayuda y recuperación para ayudar a 4.000 familias gravemente afectadas, según informó el miércoles un comunicado oficial.

El esfuerzo se centra en la protección del ganado, el acceso a alimentos y productos básicos, y la gestión de riesgos para la salud pública, dijo.

El comunicado decía que las inundaciones pueden provocar enfermedades mortales en el ganado, como la septicemia hemorrágica y el cuarto negro (HS-BQ), y para prevenir esto, la Fundación Reliance organizó campamentos veterinarios en coordinación con la administración del distrito de Solapur.

Según la evaluación de riesgos realizada por el Departamento de Ganadería, alrededor de 22.000 animales han sido vacunados con la vacuna HS-BQ.

«Se están entregando bolsas de ensilaje al ganado afectado agricultores para garantizar forraje adecuado», dice el comunicado.

Dijo que en el distrito de Beed también se están llevando a cabo campamentos médicos para proteger los medios de vida de las familias que dependen de los animales y en Solapur, muchas familias desplazadas por las inundaciones se han quedado sin refugio y sin acceso a servicios básicos. Para ayudarlos:

«La Fundación Reliance ha apoyado las cocinas comunitarias con suministros para servir comidas frescas y nutritivas», dijo además.

Se están distribuyendo kits de higiene y saneamiento que incluyen artículos de higiene personal, higiene menstrual y sales de rehidratación oral para ayudar a las familias a mantenerse saludables y prevenir enfermedades transmitidas por el agua.

Un portavoz de la Fundación Reliance dijo: “Estamos profundamente conmovidos por los daños causados ​​por las inundaciones en el centro de Maharashtra y estamos totalmente comprometidos a apoyar a las familias afectadas en Solapur y Huevo mientras navegan estos tiempos difíciles y reconstruyen sus vidas”.





Fuente