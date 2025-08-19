La Fundación Matthew Perry se asocia con Healing Appalachia

El Matthew Perry Foundation ha anunciado una nueva asociación oficial con Curación de los apalachesEl festival de música de recuperación más grande del país se llevará a cabo del 19 al 20 de septiembre en Ashland, KY.

La organización proporcionará viviendas y servicios para más de 400 voluntarios para acampar en el sitio, junto con 500 voluntarios de días adicionales extraídos de instalaciones de recuperación en los Apalaches. La asociación se extenderá más allá del festival, con MPF y Hope in the Hills listo para lanzar iniciativas filantrópicas que ampliarán el alcance y la accesibilidad de los programas de recuperación de base en todo el país.

«Creemos que los mágicos florecen cuando todos somos bienvenidos en la mesa juntos para fomentar la recuperación como comunidad», dice Dave Lavender, presidente de la Junta de Hope en las colinas. «Como dijo Matthew Perry: ‘La adicción es demasiado poderosa para que cualquiera la derrote solo. Pero juntos, y un día a la vez, podemos vencerla’. Es por eso que en la curación de los Apalaches, nos uniremos y un día a la hora de ser nuestros mejores seres y ayudar a nuestros hermanos y hermanas a derrotar a la adicción y celebrar la recuperación «.

«La Fundación Matthew Perry existe para garantizar que a nadie se le niegan el cuidado o la curación debido al estigma», dice Doug Chapin, presidenta de la junta de MPF y Lisa Kasteler-Calio, directora ejecutiva de MPF. «Al apoyar a las organizaciones de base como la curación de los apalaches, estamos en pie con la comunidad de recuperación, levantando el trabajo que se realiza todos los días y ayudando a crear un futuro donde la compasión se dirige al camino».

La alineación del festival de este año incluirá a Tyler Childers y Chris Stapleton como cabezas de cartel, con actuaciones adicionales de Molly Tuttle, Remi Wolf, Lukas Nelson, Blackberry Smoke, American Aquarium, The Infameous Stringdusters, Cole Chaney, Jesse Welles, Jonas Conner, Hill Country Devil, Corduroy Brown y Montvales, Brad Goodall, Conrad, Conradio, Andy Frase, Andy Frase, Andy Frase, Corduroy Brown y Montvales, Brad Goodall, Conrad, Conrad, Andy FrashuLe, Andy Frase, Andy Frast. Jeremy corto y más.

La Fundación Matthew Perry fue fundada para honrar el compromiso legado de la estrella de «Amigos» e inquebrantable compromiso de ayudar a otros que luchan con la enfermedad de la adicción. La Fundación invierte en programas que centran la dignidad, la compasión y la comunidad y las conversaciones sobre la enfermedad del trastorno por uso de sustancias.