La Fundación Karol G’s Con Cora une fuerzas con Latinojustice

Karol G‘s Fundación Con Cora está lanzando su nuevo PWR latina iniciativa a través de una primera asociación con Latinojustice Prldefdirigido a empoderar a la próxima generación de líderes latinos en los Estados Unidos.

Latinojustice, establecida en 1972, ha proporcionado un desarrollo de liderazgo a más de 10,000 participantes. Asociarse con un defensor tan antiguo de la equidad y la justicia marca un hito para la Fundación Con Cora, que bajo la visión de Karol se dedica a mejorar la vida de las mujeres y apoyar el crecimiento de sus talentos.

El programa Latina PWR para Liderazgo fue creado para celebrar la fuerza y ​​la influencia de las latinas y para ampliar sus oportunidades en espacios de poder y toma de decisiones. El programa inaugural se centrará en impulsar la representación latina en los roles de liderazgo y ampliar el acceso a la educación como una forma de impulsar el cambio social.

Desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026 en Nueva York, el programa apoyará a las latinas que persiguen carreras en campos como la ley y la promoción de la comunidad. Los participantes serán principalmente estudiantes universitarios de primera generación que enfrentan barreras sistémicas para la educación superior, pero se destacan por su impulso y compromiso con el crecimiento profesional.

+ + Warner Chappell Music (WCM) Nashville ha renovado su acuerdo de publicación global con ocho veces superestrella ganadora del premio Grammy Kacey Musgraves.

Musgraves compartió: «Warner Chappell ha sido una maravillosa casa de larga data para mis canciones y estoy muy agradecido por la continuación en un futuro que me entusiasma».

Phil May, gerente general, WCM Nashville, dijo: «Kacey ha sido una parte valiosa de nuestra familia Warner Chappell aquí en Nashville durante mucho tiempo, y estamos orgullosos de continuar defendiendo su arte y canciones. El bar como compositor y artista «.

Guy Moot, copresidente y directora ejecutiva, y Carianne Marshall, copresidenta y directora de operaciones, WCM, agregó: «Kacey es una compositora excepcionalmente talentosa que ha sido una voz poderosa en la música country desde el principio, y estamos ansiosos por ayudar a dar forma a este próximo capítulo».

+ + Hybe Latina América ha establecido un nuevo sello regional centrado en la música mexicana llamada Registros S1ento. Ejecutivo nominado a Emmy Myrna Pérez ha sido seleccionado como gerente general, con sede en Los Ángeles.

En Hybe, desempeñó un papel clave en el desarrollo de «Pase a la Fama», una competencia de realidad musical en asociación con Exile Content Studio y Telemundo, centrado en descubrir nuevos talentos en el género mexicano regional y ofrecer un contrato de grabación de debut bajo la etiqueta Hybe Latin.

Antes de unirse a Hybe, Pérez trabajó como productor, director y ejecutivo creativo, contribuyendo a campañas y trabajos documentales para Netflix, Telemundo, Hulu y NBCuniversal.

+ + Talento de Bruce Allen ha seleccionado Paul Haagensonex presidente de Live Nation de Canadá, para convertirse en presidente de la firma. Bruce Allen hará la transición a un papel como fundador y presidente.

«La compañía tiene una tremenda lista de artistas talentosos, y quiero asegurarme de que continúen obteniendo el mejor servicio que podamos ofrecer», dijo Allen. «Paul va a agregar mucho. Tiene una gran reputación y entiende el negocio increíblemente bien».

«Para mí, poder entrar a esta empresa con estas personas en las que respeto, confío e incluso disfrutar, es la mejor situación para mí. Siempre vi la forma en que Bruce manejaba carreras, y el nivel de detalle, y el cuidado y el pensamiento que se dedicaba a eso», dijo Haagenson. «Bruce y yo tenemos una relación de 25 años que evolucionó de ser un amigo y mentor para convertirse en colegas y ahora socios comerciales».

+ + Sony Music Publishing anunció la promoción de Jordi Tello Para el director gerente de Iberia, efectivo de inmediato. Tloho tendrá éxito SMP España desde hace mucho tiempo Juan Ignacio Alonso, quien se retiró a fines de agosto.

Como Director Gerente, Tollo será responsable de supervisar las operaciones creativas y comerciales en España y Portugal, fortalecer las relaciones clave con clientes y socios de la industria, y ampliar el apoyo global para los compositores de SMP. Continuará basándose en Madrid e informará directamente al presidente de Sony Music Publishing, International Guy Henderson.

Tello dijo: «Es un gran honor tener la oportunidad de liderar nuestros equipos de España y Portugal. Juan Ignacio ha cultivado un equipo fuerte y creativo con el que estoy agradecido de trabajar junto, y estoy agradecido por su confianza y orientación. Estamos enfocados en proporcionar a nuestros increíbles a los compuestos y compositores con las mejores herramientas para hacer las mejores canciones y nuestro equipo de equipo. ¡Aplicado y estoy listo para hacerlo! «

+ El periodista de música y el productor de podcast Rob Fitzpatrick ha lanzado un nuevo podcast llamado «Estados de independencia«Eso explora las historias ocultas de sellos discográficos independientes con los fundadores que los construyeron y los artistas que los cultivaron.

La primera temporada profundiza en la historia del banquete de mendigos con el fundador y presidente del grupo de mendigos, Martin Mills. «States of Independence» se lanza con el episodio uno el 11 de septiembre, con los invitados Martin Mills, The Lurkers y Gary Numan.