La Fundación Adinda Bakrie inaugura la construcción de la Biblioteca Achmad Bakrie en el corazón del Museo Nacional

Yakarta, Viva – Comienza un paso importante en el mundo de la alfabetización y la preservación de la cultura oficial. Adinda Bakrie Fundación Desarrollo inaugurado innovador Biblioteca Achmad Bakrie en el medio ambiente Museo Nacional Indonesia, Yakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Más de 12 mil visitantes llenaron el Museo Nacional, esta es la colección más interesante



Este proyecto no es solo el desarrollo físico, sino también una manifestación concreta del compromiso de la familia Bakrie en heredar el valor de la utilización y unión que Achmad Bakrie ha invertido.

A través de esta biblioteca, la Fundación espera alentar el nacimiento de los jóvenes a los que les gusta leer, amar la cultura y tener una gran curiosidad sobre el conocimiento.

Leer también: El Museo Nacional Indonesio presenta una exposición de antiguos fósiles humanos Pithecanthropus erectus



Esto también está en línea con el mensaje que siempre es heredado por Achmad Bakrie, el fundador del Grupo Empresarial Bakrie.

«Cada rupia producido por Bakrie, debe ser útil para muchas personas», Achmad Bakrie

Leer también: Conmemorando el Día de los Héroes, el boleto de admisión para el Museo Nacional es solo IDR 1,000



El evento innovador se llevó a cabo en el área del Museo Nacional de Indonesia con solemnidad. Adinda Bakrie (fundadora fundadora estuvo presente directamente Fundación Adinda Bakrie), Representantes del Museo del Patrimonio Cultural, así como un equipo del Museo Nacional de Indonesia.

La actividad comenzó con una observación oficial, seguida de la firma del acuerdo de cooperación entre la Fundación Adinda Bakrie y el Museo. Esta firma es un símbolo de un compromiso conjunto para aumentar la alfabetización mientras se mantiene el patrimonio cultural de la nación.



Fundación Adinda Bakrie Desarrollo innovador de la Biblioteca Achmad Bakrie

La atmósfera se estaba calentando al rezar juntos y la procesión de cortar cono como una forma de gratitud. Después del almuerzo, los invitados fueron invitados a recorrer el área que pronto se construirá en la Biblioteca Achmad Bakrie.

En sus comentarios, Adinda Bakrie enfatizó que esta biblioteca no solo era instalaciones adicionales en el museo, sino también un centro para actividades de alfabetización modernas.

«Creemos que la biblioteca no es solo un lugar para almacenar libros, sino también el centro inspirador, la sala de discusión y un foro para que la comunidad amplíe Insight», dijo Adinda Bakrie en su declaración oficial, el lunes 15 de septiembre de 2025.

«Se espera que la presencia de la Biblioteca Achmad Bakrie en el Museo Nacional fortalezca la función del museo como un centro de aprendizaje que une historia, cultura y ciencia», continuó.

Adinda también agregó que la construcción de esta biblioteca fue uno de los reflejos de los valores de Bakrie Trimatra que fueron heredados del abuelo, a saber, la indonesia, los beneficios y la unión.

El Museo Nacional da la bienvenida a positivo

El Museo Nacional de Indonesia dio la bienvenida a esta colaboración. Se considera que la presencia de la biblioteca enriquece la experiencia de los visitantes del museo, no solo en términos de colección histórica, sino también en el contexto de alfabetización y conocimiento hoy.

El edificio de la Biblioteca Achmad Bakrie estará diseñado con un concepto moderno. La colección preparada incluye literatura histórica, cultural y científica.

No solo eso, también se proporcionará una cómoda sala de lectura inclusiva para todas las personas, de modo que se convierta en un espacio de alfabetización relevante para la generación actual en el futuro.

La inauguración de la construcción de la Biblioteca Achmad Bakrie es un hito importante, no solo para la Fundación Adinda Bakrie, sino también para el mundo de la alfabetización nacional. Se espera que este proyecto sea un espacio para el crecimiento de la cultura de la lectura, así como el fortalecimiento de la posición del Museo Nacional como el centro de educación, cultura y conocimiento para la comunidad en general.