La función animada de K-Pop ‘Rainmakers’ en AFM Slate de RedRover

RedRover ha elegido al prolífico cineasta coreano Lee Seok-hoon para escribir y dirigir “Hacedores de lluvia”, marcando la primera incursión del estudio de animación en k-pop-Narrativa impulsada.

La empresa con sede en Corea presenta el proyecto en AFM junto con “The Nut Job 3” y “MegaRacer”, una película de carreras de ciencia ficción actualmente en postproducción. La franquicia “Nut Job” ha recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo en dos entregas.

«Rainmakers» de Lee se centra en aliados poco probables (un huérfano y una princesa) que unen fuerzas con los marginados para acabar con una amenaza corporativa a su mundo. La música juega un papel central en la historia, con la estética y la energía del K-pop entretejidas en la narrativa y el diseño visual de la película. Planet Nero sirve como telón de fondo para la aventura de acción, que incluirá canciones originales de un productor de K-pop anónimo.

«A medida que la cultura coreana, y el K-pop en particular, continúa creciendo y siendo celebrado a nivel mundial, estamos encantados de darle vida a una película animada audaz e impulsada por la música bajo la dirección visionaria de Lee Seok-hoon», dijo Amy Shi, ejecutiva de estrategia y productora de RedRover. «Con el profundo conocimiento de RedRover sobre el entretenimiento global para niños y familias, ‘Rainmakers’ combina la energía dinámica del K-pop con la narración cinematográfica para crear un mundo nuevo y vibrante que estamos ansiosos por compartir con audiencias de todo el mundo».

Lee se encuentra entre los directores con mayores ingresos de Corea del Sur, con créditos que abarcan múltiples géneros. Su secuela de acción “Confidential Assignment 2: International” fue la tercera película más grande de Corea en 2022, mientras que “The Himalayas” lideró la taquilla local durante tres semanas. También dirigió la aventura de época “The Pirates” y la comedia romántica “Dancing Queen”.

«Esta es una oportunidad increíble para colaborar con uno de los principales estudios de animación de Corea», dijo Lee. «La animación siempre me ha fascinado: te permite crear mundos enteros más allá de lo que es posible en acción real. Con RedRover, un estudio que realmente entiende la narración familiar global, estoy seguro de que ofreceremos una producción de clase mundial que conectará con audiencias de todo el mundo».

La tercera película de “Nut Job” contará con personajes habituales de la franquicia junto con nuevos personajes, siguiendo a la hija de Surly, Hazel, en un viaje que pone a prueba el vínculo entre padre e hija, mientras que el viejo enemigo Raccoon busca venganza.

“MegaRacer” tiene lugar durante un raro evento celestial que ocurre una vez cada ocho años, cuando los corredores que compiten viajan a través del tiempo y el espacio persiguiendo gloria y poderes misteriosos.

RedRover se lanzó en 2004 como una empresa de tecnología estereoscópica 3D antes de pasar a la producción de animación. Los créditos del estudio incluyen “Spark”, en la que participaron Jessica Biel, Hilary Swank, Susan Sarandon y Patrick Stewart, además de las series “Bolts & Blip” y “Bubble Bubble Marin”.