La fuga de diseño del Galaxy Z Fold 8 se separa de cada Fold anterior

Prakhar Khanna / Autoridad de Android

TL;DR La línea Samsung Galaxy Z Fold 8 filtrada puede incluir dos diseños muy diferentes: el modelo Ultra tradicional alto y estrecho y la variante Fold 8 más corta y ancha.

Avistamientos recientes en el mundo real parecen coincidir con las proporciones de las unidades clonadas filtradas, lo que da cierta credibilidad a los rumores sobre el diseño.

El Fold 8 Wide podría ofrecer una experiencia más natural similar a la de un teléfono inteligente cuando está plegado, aunque las maquetas filtradas sugieren que el dispositivo podría sacrificar cámaras en comparación con el Fold 8 Ultra.

Con el paso de los años, los dispositivos plegables se han vuelto más delgados y livianos, pero no necesariamente más fáciles de llevar en el bolsillo. Por eso las últimas unidades clonadas del Galaxy Z Fold 8 que circulan online son tan interesantes. Si estos modelos reflejan con precisión los planes de Samsung, es posible que la compañía esté experimentando con dos ideas muy diferentes de lo que debería ser un teléfono plegable.

El informante confiable Ice Universe compartió recientemente imágenes una al lado de la otra de lo que dice son unidades ficticias para el Galaxy Z Fold 8 Wide y el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Según el informante, la variante Ultra sigue la receta general establecida por los dispositivos Fold recientes, con un diseño más alto y estrecho que es muy similar al Galaxy Z Fold 7. Sin embargo, el modelo Wide parece ir en la dirección opuesta con un tamaño más corto y ancho.

Lo que es particularmente interesante es que los avistamientos en el mundo real del Galaxy Z Fold 8 surgieron poco después de que estas unidades clonadas aparecieran en línea. La imagen, que también fue compartida por Ice Universe, no revela mucho más allá del marco y la pantalla. Sin embargo, las proporciones parecen muy fieles al modelo de imitación, lo que da más credibilidad a la filtración.

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El Fold 8 Wide es el más llamativo de los dos. La forma más ancha se parece a la de un teléfono inteligente convencional cuando está plegado, por lo que tiene el potencial de hacer que las actividades diarias parezcan más naturales. Ver vídeos, navegar por las redes sociales o leer artículos en aplicaciones como YouTube, Netflix y Reddit pueden aprovechar el ancho adicional.

Sin embargo, puede haber una compensación. La unidad clonada solo cuenta con dos cámaras traseras, mientras que el Fold 8 Ultra parece tener una configuración de cámara triple. Es demasiado pronto para decir si es una representación precisa del hardware final, pero ha provocado un debate entre los fanáticos en línea.

Curiosamente, muchos comentaristas parecen favorecer las proporciones más tradicionales del Ultra. Me encontré inclinándome hacia el otro lado. El modelo Wide se ve muy diferente en una categoría donde la mayoría de los dispositivos están comenzando a alinearse. Hay algo atractivo en los dispositivos plegables que parecen más pequeños, cuadrados y más fáciles de transportar.

Por suerte, es posible que no tengamos que esperar mucho más para recibir la respuesta. Se espera que el próximo dispositivo plegable de Samsung debute en julio y, con las filtraciones acelerándose, su revelación oficial está a la vuelta de la esquina. Si estas unidades clonadas existen, Samsung puede estar preparando su línea Fold más interesante en años.