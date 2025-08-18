La Fuerza de Tarea de TNI cayó con éxito la asistencia humanitaria en Gaza para coincidir con el aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva -Momente del 80 aniversario de la República Indonesia (RI 80 aniversario) fue coloreado por el éxito de la Fuerza de Tarea Garuda Merah Putih-II TNI aterrizando 17.8 toneladas Asistencia humanitaria en el área GazaPalestina, domingo 17 de agosto de 2025.

Se sabe que la Fuerza de Tarea Garuda Merah Putih-II TNI con dos aviones C-130 de la Fuerza Aérea de Super Hercules, TNI, despegó de Amman, Jordania, a 10.37 hora local, antes de dejar caer un paquete de asistencia humanitaria para los gazanes a través de operaciones aéreas (vía aire) el domingo por la tarde.

La Fuerza de Tarea Roja y Blanca de TNI distribuyó asistencia a Gaza en el 80 aniversario de la República de Indonesia

La asistencia enviada incluye ingredientes alimentarios, equipos de salud, mantas y las necesidades de los niños. La misión fue dirigida directamente por el coronel Pnb Puguh Yulianto y fue suavemente sin obstáculos.

La entrega de asistencia humanitaria a los Gazans es una instrucción directa del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Este éxito es un registro histórico, así como un regalo especial para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia», dijo el jefe de la Oficina de Información de Infensa del Ministerio de Defensa de Indonesia, el general de brigada Frega Wenas Inkiriwang en su declaración en Jakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

«Después de llevar a cabo la misión Aid Water Drop, los dos aviones aterrizaron de manera segura en Pangkalan Aju a las 12.25 de Jordan,», continuó el general de brigada Frega Frega

Comandante de la Fuerza de Tarea Garuda Merah Putih II, Coronel Aviation Puguh Yulianto declaró que la misión se llevó a cabo en órdenes directas Presidente Prabowo Subianto Como una manifestación tangible del compromiso de Indonesia en defender la solidaridad de la humanidad internacional.

«El éxito de la misión humanitaria en este momento de la independencia no es solo un orgullo nacional, sino también una evidencia clara de la contribución de Indonesia a la paz mundial», explicó Puguh.

Observado, la asistencia total brindada por Indonesia fue de 800 toneladas. La asistencia se desplegó en 10 puntos de la región de Gaza que se confirmó que era segura.