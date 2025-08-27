La Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional está abierta, 28 personas han sido sospechosas de casos de arroz mixtos

Yakarta, Viva – La Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional finalmente reveló los resultados de la investigación del caso arroz Oplosán Más tarde hizo un alboroto público.

Hasta la fecha, ya hay 28 personas configuradas como sospechar De los 25 casos manejados. El jefe de la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional, el general de brigada Helfi Assegaf, enfatizó que estos sospechosos participaron en promedio en la práctica fraudulenta detrás de la producción de arroz.

«25 casos, los sospechosos 28 y en promedio están relacionados con problemas operativos de producción de arroz», dijo citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Helfi espera que esta acción pueda ser una bofetada para los negocios traviesos que han sido perjudiciales para la comunidad.

«Esto, por supuesto, no esperamos aumentar. Esto significa que debería ser que esta aplicación de la ley pueda frenar a los actores comerciales que realmente tienen la intención de ser como ayer, antes de la policía», dijo.

Agregó que el movimiento policial no fue un esfuerzo por encontrar errores, sino para controlar para que los productores y distribuidores fueran honestos al vender arroz de acuerdo con los estándares de composición que figuran en la etiqueta.

«Significa que venden con la composición que quiere precio Lo que se ha organizado, por lo que el contenido debe ser apropiado. Por lo tanto, no es lo que encontramos en el campo, todo no es apropiado. Esto significa que esto debe mejorarse. Solo ayudamos a traer orden para que no suceda «, dijo.

Además, Helfi mencionó mucho compañía que no realizó pruebas de laboratorio antes de vender arroz. Inmediatamente muelen, empaquetan con una etiqueta premium, luego se venden a un precio alto.

«Nunca se han hecho desde que se estableció la compañía. Nunca han realizado una prueba de laboratorio, qué más hay un laboratorio en la compañía, no hay no. Solo prueba que nunca ha sido, por lo que el punto es molido, terminado, así que arroz, inmediatamente empacan premium, vender, altos precios, lo que sucede», dijo nuevamente.