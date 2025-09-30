La Fuerza de Tarea Damai Cartenz que descargó al proveedor de municiones de KKB, surgió una supuesta participación del TNI?

Yakarta, Viva – La Fuerza de Tarea de la Operación de Paz de Cartenz desmanteló la red de proveedores de armas y munición Para grupos criminales armados (KKB) en Papua. Dos miembros de KKB fueron asegurados con éxito en Kampung Karubate, Distrito de Muara, Regencia Puncak Jaya, lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Viral! Se sospecha que dos personas sin escrúpulos de TNI venden municiones a los residentes de Puncak Jaya, el precio de RP2-5 millones por paquete



El jefe de la Operación de Paz de Cartenz, reveló el general de brigada de la policía Faizal Ramadhani que los dos hombres eran Erek Enumbi alias Air y Hogen Gire alias Yemiter Murip. De los dos, Hugon fue atrapado con celo con varios tipos de municiones.

«Desde las manos de los perpetradores, confiscamos evidencia en forma de seis artículos de municiones de calibre de 9 mm, dos artículos de munición de calibre de 7.62 mm, cuatro artículos de munición de calibre de 5.56 mm, una bolsa de honda, una bolsa de plástico azul, dos hojas de banana y una unidad de teléfono celular de la marca Tecno Spark», dijo Faizal en su declaración el martes 30 de septiembre, 2025.

Leer también: KKB Burns Again Puskesmas en Kiwirok, Contacto de fútbol con las autoridades





Kaops Damai Cartenz, General de Brigada Faizal Ramadhani Foto : Viva.co.id/aman Hasibuan (Papua)

Los resultados del examen provisional revelaron que se planeó que la munición se entregara al alias Ternus enumbi Tesko, uno de los líderes de KKB que todavía operaba activamente en el área de Puncak Jaya. En la actualidad, las autoridades todavía están buscando la principal fuente de suministro de municiones.

Leer también: Yahukimo es tenso, las tropas de élite de la Policía Nacional están disparando con el KKB durante la evacuación de las víctimas de la masacre



«Mientras tanto, el origen de la munición incautado de las manos de los perpetradores aún está en proceso de investigación e investigación por parte de Grupo de trabajo OPS Damai Cartenz «, dijo.

El subdirector de la Operación Paz Cartenz, comisionado de policía Adarma Sinaga, agregó que la red de armas y proveedores de municiones al KKB en Papua aún se está explorando.

«Instamos al público si encuentran actividades sospechosas de inmediato a la policía. Mantén la calma, confíe el proceso de aplicación de la ley», dijo Adarma.

Después de ser reportado, la Fuerza de Tarea Damai Cartenz-2025 reveló nuevamente la práctica de la circulación de municiones ilegales en Papua. Esta vez, el caso ocurrió en la regencia de Puncak Jaya con la supuesta participación de dos miembros del TNI.

En el video de Instagram @Feedgramindo, parece que dos hombres sospechosos de ser miembros del TNI están llevando a cabo transacciones de municiones en Kampung Karubate, distrito de Muara el lunes 29 de septiembre de 2025.

En la narración de carga se transmitió que los dos elementos sospechaban miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica de TNI (BAIS), a saber, el Capitán Su, que se desempeñó como Dantim Bais y Prada Yang.

Desde la mano del comprador, el equipo logró asegurar una bolsa de plástico azul que contenía 12 municiones. Los detalles, 6 calibre 9 mm, 2 granos calibre 7.62 mm y 4 artículos de calibre 5.56 mm. La evidencia fue presentada para un examen más detallado.