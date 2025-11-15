La fuerza de los internautas +62 probada, aquí se explica cómo votar por Rizky Ridho en el Premio Puskas 2025

Jacarta – Nuevamente han llegado noticias orgullosas para el fútbol nacional. fifa lanzó oficialmente 11 nominaciones Premio Puskas 2025, y el nombre del defensor Persija Yakarta así como un pilar de la selección nacional de Indonesia, Rizky RidhoEntró en la lista de élite.

Lea también: Lista de los mejores jugadores que han ganado el Premio Puskas, desde CR7 hasta Garnacho



Su espectacular gol de larga distancia contra el Arema FC en la temporada 2024/2025 de la BRI Liga 1 se suma ahora al mejor trabajo de estrellas mundiales como Lamine Yamal y Declan Rice.

El gol que puso a Ridho en el radar internacional se creó en el estadio Patriot Candrabhaga de Bekasi el 9 de marzo de 2025. En un momento casi impensable, Ridho disparó desde el centro del campo. El balón rebotó perfectamente, superó la anticipación del portero del Arema FC, Lucas Frigeri, y se metió en la portería contraria.

Lea también: Más popular: Indra Sjafri recuerda el nivel de Mali, Rizky Ridho gana el Premio Puskan 2025



La acción inmediatamente se volvió viral a nivel mundial y finalmente fue elegido por la FIFA como uno de los mejores goles del año.

Ridho no solo brilló a nivel de clubes, sino que también apareció constantemente con la selección nacional de Indonesia en la ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026. Su dureza ha hecho que la zaga de Garuda sea aún más sólida desde la fase preliminar.

Lea también: Persija es la clave del futuro de Rizky Ridho hasta 2028, hay una cláusula especial si llega al extranjero



Ahora Indonesia tiene una gran oportunidad de guiar a sus representantes a hacer historia en el escenario internacional. El público indonesio puede participar en la determinación de los resultados a través del proceso de votación oficial de la FIFA.

Lista completa de nominaciones Premio Puskas 2025

Alejandro Sousa (Vitória vs Cruzeiro) Alberto Deiola (Cagliari vs Venecia) Pedro De La Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders) Gonzalo Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia) Mohamed Nasser (Al Ahly vs Pharco) Javier Orrantía (Querétaro vs Atlas) Thapelo Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund) Declan Rice (Arsenal-Real Madrid) Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema FC) Miguel Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor) Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona)

Cómo votar por Rizky Ridho en el Premio Puskas 2025

Para el público indonesio que quiera apoyar a Ridho, estos son los pasos de votación de fácil acceso.

Abra el sitio web oficial de la FIFA en Fifa.com.

Busque la columna «Vota ahora por The Best 2025», selecciona la categoría «Premio FIFA Puskas».

O acceda directamente a la página de votación a través del siguiente enlace www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/es/puskas-award