La Fuerza Aérea TNI recibe tres nuevos aviones Rafale a principios de 2026

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete de la Fuerza Aérea TNI Tni Mohamad Tonny Harjono dijo tres combatiente nuevo Soy hecho por empresas francesas, RafaleProgramado para llegar a Indonesia en febrero de 2026.

Leer también: La Fuerza Aérea recibirá 3 aviones de combate Rafale, mira sus especificaciones sofisticadas que hacen que el sudeste asiático temble



«El plan entre Febrero o marzo (2026), recibiremos el primer lote de tres aviones primero «, dijo el mariscal Tonny en la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el sábado.

Tonny explicó la llegada del avión de combate Rafale para aumentar la fuerza de defensa aérea de la Fuerza Aérea que anteriormente había sido fortalecido por varios aviones de combate, como T-80, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30 y F-16.

Leer también: El asesino de niños de 5 años que fue encontrado muerto en un saco fue arrestado





Viva militar: la Fuerza Aérea Francesa y los aviones de Rafale

Tonny continuó que más tarde la Fuerza Aérea recibiría la llegada de la segunda fase de Rafale en abril de 2026 hasta tres aviones y continuará hasta las compras totales de 42 aviones.

Leer también: Fin de la polémica Uya kuya-sherina munaf: los gatos son devueltos y pacíficos



Para garantizar que el avión de combate pueda operar bien, Tonny dijo que su partido había preparado infraestructura de mantenimiento de aeronaves a oficiales técnicos especiales para las operaciones de aviones de Rafale.

Espera que la aeronave pueda llegar a tiempo y lo antes posible puede ser utilizado por la Fuerza Aérea que lucha contra la aviación para proteger el espacio aéreo indonesio.

Anteriormente, Indonesia figuraba como uno de los clientes de aviones de combate Rafale producidos por Francia.

Se observa que el Ministerio de Defensa ha comprado hasta 42 aviones de combate Rafale hechos por Dassault Aviation France después de que la tercera fase de contrato de compra para las últimas 18 unidades sea efectivo.

La jefa de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Ministerio de Defensa que luego fue sostenida por el general de brigada Edwin Adrian Sumantha, transmitió el contrato efectivo para ser la base de la aviación de Dassault comenzó a producir las últimas 18 unidades del avión de combate indonesio de Rafale.

«El Ministerio de Defensa de la República de Indonesia había realizado previamente la primera fase de contrato de adquisición con Dassault Aviation en septiembre de 2022, un total de seis unidades y agosto de 2023 de 18 unidades. En total, la adquisición de aviones de combate de Rafale por el Ministerio de Defensa indonesio ascendió a 42 unidades», dijo Edwin.

Dijo que el primer luchador de Rafale estaba programado para llegar al país a principios de 2026. (Ant)