La Fuerza Aérea recibirá 3 aviones de combate Rafale, mira sus especificaciones sofisticadas que hacen que el sudeste asiático temble

Yakarta, Viva – Indonesia se está preparando para aumentar la fuerza de combate en el aire. El jefe de gabinete de la Fuerza Aérea, el mariscal de la Fuerza Aérea (KSAU), Tni Mohamad Tonny Harjono, confirmó tres avión de combate Rafale Hecho por Dassault Aviation, Francia, llegará al país a principios de 2026.

«El plan es entre febrero o marzo (2026), recibiremos el primer lote de tres aviones primero», dijo el mariscal Tonny en la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025, fue citado por Antara.

Esta etapa inicial de entrega es parte del gran contrato de Indonesia que compró 42 unidades Rafale. La segunda fase seguirá en abril de 2026 con tres unidades adicionales, hasta que todos los aviones se completen en etapas.

Tonny afirmado, Soy ha preparado infraestructura y técnicos especiales para que los aviones de combate puedan estar directamente operativos.

Viva militar: la Fuerza Aérea Francesa y los aviones de Rafale

«La esperanza es llegar a tiempo y lo antes posible puede ser utilizado por la aviación de lucha contra la Fuerza Aérea para proteger el espacio aéreo indonesio», dijo.

Contratos y ambiciones de energía aérea

La compra de Rafale por Indonesia es uno de los mayores contratos en el sudeste asiático. El total alcanzó 42 unidades con un valor de alrededor de USD 8.1 mil millones, o más de RP125 billones. El último contrato efectivo se firmó en enero de 2024, lo que marcó la aviación de Dassault comenzó a producir las últimas 18 unidades.

El Ministerio de Defensa de Indonesia había realizado previamente la primera fase del contrato en septiembre de 2022 hasta seis unidades, luego en agosto de 2023 hasta 18 unidades. Ahora, todo el paquete de compra es válido y solo espera el envío.

Especificaciones de Jet Rafale

Rafale se conoce como un avión de combate de 4.5 generación con la capacidad de Omnirole, lo que significa que un avión puede ejecutar varias misiones a la vez: ataques aéreos, reconocimiento, apoyo de la tierra, ataques de distancia larga.

Las siguientes especificaciones según Dassault Aviation:

Longitud 15.30 metros, ancho de ala 10.90 metros, altura 5.30 metros

El peso es de aproximadamente 10 toneladas con una carga máxima de 24.5 toneladas

Snecma M88 Double Motor, cada uno capaz de producir 75 kN empuje con Afterburner

Velocidad máxima de Mach 1.8 o alrededor de 1.900 km/hora

Radio de combate alrededor de 1.850 km y el rango de ferry hasta 3.700 km con tanques adicionales

Puede transportar cargas externas de hasta 9.5 toneladas, incluidos misiles aire-aire, bombas inteligentes, misiles exocet anti-Capal, a misiles de crucero de sombras de lata/tormenta de larga distancia

Equipado con radar AESA RBE2, sistema de guerra electrónica electrónica y sensores infrarrojos de OSF para aumentar la conciencia situacional del piloto

La presencia de Rafale completará la flota de combate de la Fuerza Aérea que previamente llenada por F-16, Sukhoi Su-30, Hawk 100/200 y T-50i Golden Eagle.