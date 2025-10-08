





El Fuerza Aérea India (IAF) Marcó su 93 aniversario con una gran celebración en la Estación de la Fuerza Aérea Hindon en Ghaziabad el miércoles. Con motivo del Día de la Fuerza Aérea, los cielos cobraron vida con impresionantes exhibiciones aéreas, formaciones de precisión y pastas de flujo, que mostraron la potencia aérea y el progreso tecnológico de la India.

La Fuerza Aérea de la India se estableció el 8 de octubre de 1932, con seis oficiales y 19 aviadores entrenados por la Royal Air Force. Se ha convertido en la cuarta fuerza aérea más grande del mundo, que encarna coraje, precisión, autosuficiencia y espíritu indomable.

El Día de la Fuerza Aérea de la India honra a este legado, que muestra el papel fundamental de la Fuerza en el salvaguardia de la soberanía de la India y sirve a la humanidad. Además, la celebración de este año, con el tema «Aatmanirbhar Vayu Sena», destaca los avances de la India en la indigenización de defensa.

Desde su inicio como auxiliar bajo el dominio británico hasta su transformación en el Bhartiya Vayu Sena en 1950, la Fuerza Aérea de la India ha escrito una saga de valor.

De su papel en la Guerra Indo-Pak de 1947-48 y la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971 hasta el Guerra de Kargil Y el ataque aéreo de Balakot, la Fuerza Aérea de la India ha estado a la vanguardia de defender la soberanía de la India. Más allá del combate, IAF también se ha ganado el respeto global por sus misiones humanitarias, incluidos los rescates de inundaciones en Assam y las operaciones de ayuda en Turquía afectada por el terremoto en 2023.

Dirigiéndose a la reunión el 8 de octubre, el jefe de aire del mariscal AP Singh, mientras elogió la inquebrantable preparación y el avance tecnológico de la IAF, elogió las operaciones de la fuerza. Refiriéndose a la Operación Sindoor, lanzada en respuesta a la Pahalgama Ataque terrorista, dijo que la misión demostró la fuerza «invisible, imparable e inigualable» de la Fuerza Aérea, aeronáuticos enemigos y bases en el territorio hostil que usa sistemas indígenas y plataformas S-400.

Con una fortaleza de más de 1.7 lakh de personal y una flota modernizadora constantemente, IAF continúa inspirando a los jóvenes indios a través de sus iniciativas de alcance y reclutamiento que promueven carreras en aviación y aeroespacial.

Mientras los aviones de combate pintan el cielo en Tricolor Hues este 8 de octubre, el Día de la Fuerza Aérea se erige como un tributo a los guerreros aéreos cuyo coraje y compromiso salvaguardan los cielos de la India y su espíritu.





Fuente