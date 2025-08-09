La Fuerza Aérea continúa la operación HADR en Uttarakhand; 123 civiles rescatados







La Fuerza Aérea de la India continuó su Operación de Asistencia Humanitaria y Asistencia para el Descubre (HADR) el viernes en Uttarakhand Después de las devastadoras inundaciones llegaron a Dharali y Harsili. El puesto X de la Fuerza Aérea de la India decía: «Chinook, MI-17 V5 y Alh helicópteros de #IAF rescataron a 123 civiles, inducieron equipos de NDRF y entregaron más de 4 toneladas de suministros críticos. Una unidad de telecomunicaciones especial fue avanzada, restaurando rápidamente los vínculos de comunicación vital con la región de corte. Los asuntos de IAF permanecen preparados para las operaciones sostenidas».

Tres días después de que las devastadoras inundaciones llegaron a Dharali y Harsil, un total de 566 personas fueron evacuadas el viernes al mediodía de las áreas afectadas, mientras que el personal aún llevaba a cabo operaciones de rescate para 300 personas que estaban varadas. Al menos cinco personas han sido reportadas muertas y aún faltan 50.

El Fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) ha participado activamente en las operaciones de rescate, utilizando equipos de última generación, incluida una víctima que localiza la cámara y la cámara de imágenes térmicas. Los escuadrones de perros se han desplegado junto con el personal de rescate para buscar personas varadas.

El primer ministro Pushkar Singh Dhami ha estado monitoreando de cerca la situación, coordinando con las agencias de rescate y asegurando que la agenda de desarrollo del estado permanezca en camino. También ha presidido una reunión del gabinete en el área afectada por el desastre, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo de la región a pesar de la crisis.

#Indio La fuerza aérea continúa #TRAPO ops en #Uttarakhand. Chinook, MI-17 V5 y Alh helicópteros de #IAF Rescató a 123 civiles, inducieron equipos de NDRF y entregó más de 4 toneladas de suministros críticos. Se trasladó una unidad de telecomunicaciones especial, restaurando rápidamente los enlaces de comunicación vitales a … pic.twitter.com/texjo1eoow – Fuerza Aérea India (@iaf_mcc) 8 de agosto de 2025

Según una declaración, el CM también no garantiza ningún obstáculo en el desarrollo del estado. Se han establecido oficinas de campamento para garantizar que los trabajos de desarrollo se aceleren. También se celebró una reunión de revisión de alto nivel con el G ITBP, DG NDRF y Policía de DGP Uttarakhand. En esto, el progreso de la operación de rescate, los desafíos de tierra y el fortalecimiento de la coordinación mutua se discutieron en detalle.

El CM envió instrucciones para garantizar un acceso rápido a todas las áreas afectadas, al rescate temprano de personas varadas y un despliegue adecuado de equipos de ayuda en las áreas inaccesibles. También se puso especial énfasis en la rápida restauración de la comunicación, la electricidad y la conectividad vial y el suministro ininterrumpido de material de alivio.

El Ministro Principal dio instrucciones claras de que no debería haber retraso en alcanzar la asistencia a cualquier persona afectada, y la maquinaria administrativa debería funcionar con plena sensibilidad.

Además, la red móvil también fue restaurada en el éxito de desastres Valle de Harsil. Los deslizamientos de tierra también han interrumpido el Char Dham Yatra. Nepal ha iniciado esfuerzos diplomáticos para buscar a 17 trabajadores nepaleses que desaparecieron en las inundaciones.

El primer ministro nepalés ha condolado el incidente y solicitó asistencia al gobierno indio. El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, mientras regresaba de Turkmenistán, recurrió a la plataforma de redes sociales Facebook y condoló el incidente.

«Estoy profundamente preocupado por las trágicas noticias de la gran pérdida de vidas y propiedades debido a las inundaciones en Uttarakhand, un país vecino y amigable en la India. Se ha informado que más de 17 ciudadanos nepalíes también han sido afectados por las inundaciones. Discusiones diplomáticas inmediatas se mantuvieron a través de la Embajada por su rescatación. Oli escribió en Facebook.

Entre los 17 faltantes se encuentran del distrito de Jajrkot, y otros cuatro del distrito de Bardiya, han confirmado funcionarios locales. Según los funcionarios, su paradero se ha desconocido desde el martes por la tarde, luego de una devastadora inundación en el área de Dharali del distrito de Uttarkashi en Uttarakhand, India.

«A los lugareños desaparecidos no han sido contactados desde la inundación, y sus familias están profundamente preocupadas. También hemos solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que ayuden en las operaciones de búsqueda y rescate», Hari Chandra Basnet, presidente del municipio rural de Kushe en Distrito Jajarkot le dijo a Ani por una llamada telefónica.

Además, el presidente de la Asociación de Oficiales de Servicios de Finanzas de Uttarakhand, Jaipal Singh Tomar, ha informado que todos los funcionarios del Servicio de Finanzas del Estado donarían voluntariamente el salario de un día al Fondo de Ayuda del Ministro Principal (CMRF).

La decisión refleja la sensibilidad humana y la responsabilidad social hacia las víctimas de desastres por parte de la asociación. La situación sigue siendo crítica, y las autoridades trabajan incansablemente para brindar asistencia a los afectados por el desastre. Los esfuerzos de rescate y ayuda están en curso, con un enfoque en Restauración de comunicaciónelectricidad y conectividad vial en las áreas afectadas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente