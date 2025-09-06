La fuerte advertencia de Vanenburg después del equipo nacional indonesio U-23 mató a Macao

VIVA – Entrenador Equipo nacional indonesio U-23, Gerald VanenburgPedir a los niños de crianza que sean insolubles en euforia después de vencer a Macao 5-0 en la continuación Calificación de la Copa Asiática U-23 2026.

Vanenburg enfatizó que la gran victoria fue realmente agradecida, pero eso no significa que Garuda Muda pueda ser descuidado. El partido final contra Corea del Sur determinará el destino de Indonesia.

«Sí, creo que jugamos mucho mejor que el primer partido. Pero, ya sabes, este es un momento en el que no deberíamos estar demasiado felices por mucho tiempo porque tenemos que pensar en Corea del Sur. Y esta victoria debe olvidarse de inmediato», dijo Vanenburg después del partido en el estadio del Delta Gelora Sido el sábado el sábado sábado el sábado sábado el sábado.

Según él, la victoria sobre Macau fue solo un trampolín. El objetivo principal de Garuda Muda es derrocar a Corea del Sur para garantizar que los boletos califiquen para las finales.

«Estamos felices de ganar, pero tenemos que continuar con el próximo partido y tenemos que tratar de vencer a Corea del Sur para calificar porque este equipo debe estar allí», dijo.

Vanenburg evaluó que el equipo de Garuda Muda tiene suficiente calidad para competir. De hecho, la participación en la Copa Asiática U-23 se considera crucial para el desarrollo de jugadores jóvenes.

«Realmente, creo que tenemos suficientes buenos jugadores para calificar. Y en mi opinión, para ser honesto, para los jugadores jóvenes es importante estar en el torneo. Así que tenemos que corregir nuestros errores del primer partido», concluyó.

La victoria sobre Macao hizo que Indonesia se subiera al segundo lugar en el Grupo J con cuatro puntos. Anteriormente, Garuda Muda fue retenido a un gol sin un gol. Ahora, el requisito absoluto de pasar automáticamente es derrocar a Corea del Sur en el último partido, el martes (9/9), en el estadio Gelora Delta Sidoarjo.