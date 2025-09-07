La fuerte advertencia de Gerald Vanenburg, ‘Raditya Dika’ trajo al equipo nacional de Paraguay a la Copa Mundial 2026

Yakarta, Viva – Noticias sobre la dura advertencia del entrenador Gerald Vanenburg Después Equipo Nacional Indonesio U 23 Rulldozing el equipo nacional de Macao 5-0 en el partido de clasificación de la Copa Asiática U-23 2026 para ser cazado por los lectores Viva Sport Durante la semana del 7 de septiembre de 2025.

Otra noticia es sobre el éxito del equipo nacional de Paraguay que avanzó con éxito a 2026 Copa del Mundo.

Lo que te sorprende, precisamente Raditya Dika quien felicitó por los internautas. ¿Cómo?

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. El equipo nacional de Paraguay se clasificó para la Copa Mundial, ¿cómo es que Raditya Dika inundó felicitaciones?

Miguel Almiron similar a Raditya Dika

El equipo nacional de Paraguay finalmente confirmó las entradas para la Copa Mundial 2026 después de un empate 0-0 contra Ecuador el jueves (4/9/2025) hora local. Estos resultados hacen que Paraguay vuelva a aparecer en el evento de fútbol más grande del mundo después de la última vez presente en 2010 en Sudáfrica.

Sin embargo, el centro de atención de los ciudadanos indonesios no es solo el éxito de Paraguay. El nombre del comediante y escritor Raditya Dika participó de repente Flonos de felicitación.

4. Después de destruir Taiwán, ¿puede el equipo nacional indonesio trasladar la defensa del Líbano?



Entrenador del equipo nacional libanés, Miodrag Radoluvic (izquierda) Foto : Entre/Naufal Ammar Imaduddin

El equipo nacional indonesio logró comenzar el día del partido de la FIFA con una victoria aplastante de 6-0 sobre el equipo nacional de Taiwán en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT) Surabaya, viernes (6/9). Sin embargo, se prevé que el próximo partido contra el equipo nacional libanés sea ser de hecho probar Para el escuadrón de Garuda.

3. No apresure la euforia, el verdadero oponente del equipo nacional indonesio acaba de llegar: ¡Líbano!



Presidente de PSSI Erick Thohir Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El presidente de PSSI, Erick Thohir, dijo que el partido amistoso de la FIFA contra el equipo nacional libanés, el lunes 8 de septiembre de 2025 ser un punto de referencia kCalidad del equipo nacional indonesio que el viernes (5/9) derrotó a Taiwán 6-0.

2. La fuerte advertencia de Vanenburg después de que el equipo nacional indonesio U-23 mató a Macao



El jugador del equipo nacional U-23 indonesio, Arkhan Fikri, celebra un gol contra Macao Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El entrenador del equipo nacional U-23 indonesio, Gerald Vanenburg, preguntó a sus hijos de crianza insoluble en euforia Después de vencer a Macao 5-0 en la continuación de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026

Vanenburg enfatizó que la gran victoria fue realmente agradecida, pero eso no significa que Garuda Muda pueda ser descuidado. El partido final contra Corea del Sur determinará el destino de Indonesia.

1. Más popular: Declaración con clase Kluivert, Shin Tae-yong Patético



Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert (izquierda) Foto : Entre/Zaro Ezza Syachniar

El entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, comentó el rendimiento del jugador sDespués de una fiesta de gol contra Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025. Garuda se desempeñó loca con un puntaje de 6-0 en el partido de la jornada de la FIFA.