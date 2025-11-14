La frase ‘No Viral No Justice’ no aplica al Tribunal Constitucional

Yogyakarta, VIVA – Vicepresidente Tribunal Constitucional (mk) Venta Israel destacó que la expresión “no viralno hay justicia», lo que significa que si no se viraliza entonces no hay justicia, no se aplica en la revisión de leyes en el Tribunal Constitucional.

Saldi dijo que el concepto de justicia que depende de la viralidad puede ser relevante para casos concretos, pero no puede aplicarse a casos abstractos que caen bajo la autoridad del Tribunal Constitucional.

«La gente dice: ‘sin virus no hay justicia’. Así que si no se vuelve viral primero, no es justo. Bueno, en el contexto de un caso abstracto, eso no se puede hacer», dijo Saldi en una discusión constitucional en la Universidad Yogyakarta Muhammadiyah (UMY), Bantul, DI Yogyakarta, el viernes.

Edificio del Tribunal Constitucional (MK)

Dio ejemplos de una serie de casos que han atraído la atención pública, como el caso de la abuela Minah y el caso de un maestro en Sulawesi que fue despedido porque pidió ayuda a sus padres para pagarle a un maestro honorario.

Según él, estos casos concretos tienen una fuerte conexión con la opinión pública, mientras que las pruebas de normas del diputado no se basan en percepciones virales.

«¿Hasta qué punto influye la opinión pública? hakim«No he encontrado ninguna evidencia», dijo.

Saldi reconoció que el tema de la intervención contra los jueces no puede verse como algo completamente imposible. Dada la enorme autoridad que tiene el Tribunal Constitucional, considera normal que los partidos intenten influir en la decisión.

«La opinión de que no se debe intervenir en el Tribunal Constitucional es demasiado ideal. Es natural que la gente intente intervenir o influir en el Tribunal Constitucional, con tanta autoridad», dijo.

Por lo tanto, según él, el mayor desafío radica en la capacidad de encontrar jueces que tengan una fuerte integridad para que no sean sacudidos por la presión política o social.

«Lo que tenemos que preparar es cómo encontrar jueces que puedan resistir esta intervención», afirmó.

Además de la integridad personal de los jueces, Saldi enfatizó la importancia del proceso de selección como el punto de entrada más importante para formar jueces independientes.

También comparó a Indonesia con Estados Unidos (EE.UU.), que, según él, tenía más intereses políticos en ocupar puestos en la Corte Suprema (MA).