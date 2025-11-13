La franquicia ‘Death Stranding’ tendrá una serie de anime en Disney+

Hideo Kojima subió al escenario en el Disney+ Vista previa original de Asia Pacífico el jueves para revelar “Muerte varada Isolations” (título provisional), una serie animada original basada en su franquicia de videojuegos que debutará exclusivamente en Disney+ en 2027.

El legendario creador del juego apareció junto al director de la serie Sano Takayuki en Hong Kong Disneyland Resort para presentar el proyecto, marcando la primera asociación de Kojima Productions con una plataforma de transmisión global. El evento también contó con nuevo arte conceptual de Ilya Kuvshinov, quien anteriormente trabajó como diseñador de personajes en “Ghost in the Shell: SAC_2045”.

Kojima actuará como productor ejecutivo de la serie, que contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de “Death Stranding”, separada de la narrativa de los videojuegos. El proyecto animado seguirá a un hombre y una mujer jóvenes en una aventura, representada en animación 2D tradicional dibujada a mano. La producción japonesa E&H se encarga de la animación.

El juego original de PlayStation “Death Stranding” se lanzó en 2019 y ha atraído a más de 20 millones de jugadores en todo el mundo. La franquicia se expandió recientemente con “Death Stranding 2: On the Beach”, que se lanzó exclusivamente para PlayStation 5.

Kojima, que fundó Kojima Productions en diciembre de 2015, es ampliamente reconocido como el padre del género de los juegos de sigilo. En 2020, recibió la beca BAFTA en reconocimiento a sus contribuciones al juego. La película original «Death Stranding» estuvo protagonizada por Norman Reedus, Mads Mikkelsen y Léa Seydoux.

La serie de Disney+ representa la última expansión de la propiedad intelectual de los juegos a la animación en streaming, luego de exitosas adaptaciones de franquicias como “Castlevania”, “Arcane” y “Cyberpunk: Edgerunners” de Netflix.