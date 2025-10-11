La franja de escalada del monte Gede Pangrango estará cerrada temporalmente a partir del 13 de octubre

Cianjur, VIVA – Salón del Parque Nacional Monte Gede Pangrango (BB TNGGP) cerró la ruta escalada mientras que desde todas las entradas a partir del 13 de octubre de 2025 hasta la acción de limpieza basuraSe ha completado la evaluación y mejora de la gestión de la escalada.

El jefe del BB TNGGP, Arief Mahmud, en Cianjur, Java Occidental, dijo el sábado que durante el cierre, los posibles escaladores que se hayan registrado y pagado a través del sistema de reservas en línea recibirán más información sobre el mecanismo de regreso o los cambios en el calendario de escalada.

«Las actividades de escalada se reabrirán después de que se hayan completado todas las etapas de reparación y se anunciarán oficialmente a través del sitio web y los canales de redes sociales del TNGGP Hall», dijo.



Parque Nacional Monte Gede Pangrango (TNGGP)

Explicó que TNGGP es un parque nacional con un ecosistema de bosque húmedo tropical de montaña que tiene un alto atractivo para turistas nacionales y extranjeros, donde el Monte Gede y Pangrango son los principales destinos para los amantes de la naturaleza por sus diversas bellezas.

El gran entusiasmo de los escaladores plantea desafíos para la gestión de residuos y la capacidad de carga de las rutas de escalada, donde el problema de los residuos de escalada sigue atrayendo repetidamente la atención del público y de los medios debido a su impacto en la comodidad y la sostenibilidad del ecosistema TNGGP.

«Nosotros, como dirección de escalada, estamos implementando un cierre temporal de las actividades de escalada en todas las entradas, empezando por Cibodas, Gunung Putri y Selabintana, a partir del 13 de octubre hasta que se hayan completado todas las mejoras de limpieza, evaluación y gobernanza», dijo.

El cierre temporal es un impulso para la mejora general de la gobernanza de la escalada para lograr el Turismo de Escalada Cero Residuos con una serie de actividades para resolver el problema de los residuos de escalada, a través de acciones conjuntas con socios, académicos, comunidades y actores empresariales.

Mejorar la gobernanza de la escalada incluye revisar los procedimientos de licencia y registro, organizar campamentos base de escalada, mejorar las instalaciones e infraestructura básicas, así como mejorar los mecanismos integrados de supervisión de campo a través del sistema Siap Gepang.

«Esto incluye revitalizar el sistema de servicios de escalada, incluida la mejora de la base de datos de escaladores, el fortalecimiento de la capacidad de guías y oficiales, así como el desarrollo de la educación para escaladores inteligentes que estén orientados al cuidado de la naturaleza y los residuos», dijo Arief Mahmud.

También hizo un llamamiento al público y a todas las partes interesadas para que apoyen los esfuerzos conjuntos para lograr un montañismo responsable, limpio y sostenible. (Hormiga)