La foto del matrimonio desaparece, los internautas sospechan de la casa de la princesa de Tanjung con problemas

Yakarta, Viva – Familiar Putri tanjung Y Guinandra Jatikusumo se está convirtiendo en una cálida conversación para los ciudadanos. La pareja que se casó en marzo de 2022 se conocía anteriormente como una figura armoniosa lejos de los chismes.

Sin embargo, más tarde apareció un gran signo de interrogación. El retrato de la unión de Potri y Andra que solía colorear las redes sociales de repente desaparecía de su segunda cuenta. La pérdida de esta huella digital desencadena la acusación de que sus relaciones nacionales no están bien. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

De la pareja armoniosa hasta el centro de atención pública

Desde el comienzo del matrimonio, Princess y Andra se consideran la pareja ideal. Purri es la hija mayor del conglomerado presidenta Tanjung, mientras que Andra es conocido como un profesional financiero con una prestigiosa experiencia educativa. Su armonía incluso a menudo se inspira parejas jóvenes.

Pero ahora, el público está realmente ocupado especulando. Incluso hay ciudadanos que creen que la pareja se ha separado, aunque no hay evidencia fuerte que respalde el reclamo.

«Aunque un gran problema en la familia es que la economía no tiene problemas, cómo es que todavía está divorciado», escribió el ciudadano en la columna de comentarios, citado el sábado 4 de octubre de 2025.

Pieza de la historia del podcast

La especulación está creciendo después de una declaración de Potri en un podcast. Admitió que se sintió conmocionado después del matrimonio, porque tuvo que moverse más e tratar de mantener la relación funcionando bien.

El comentario fue nuevamente utilizado por los ciudadanos como material de discusión, fortaleciendo el chisme de que Potri enfrentaba dinámicas del hogar que no eran fáciles.

Matrimonio de élite histórico

De hecho, el matrimonio de Potri y Andra fue uno de los momentos más históricos entre las familias de élite indonesias. La procesión del contrato matrimonial el 20 de marzo de 2022 se celebró en la residencia de la familia Presidenta Tanjung en Menteng, Yakarta, con matices tradicionales javaneses.

Guinandra propuso una hija con una dote dorada de 199 gramos y un conjunto de oraciones. Al evento asistieron figuras importantes, incluido el presidente Joko Widodo, que fue testigo de la novia, y el sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono que actuó como testigo del lado masculino.