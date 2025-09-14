La foto del esposo de Larissa Chou ya no está en Instagram, su repost de Instagram está en el centro de atención de los internautas

VIVA – Familiar Larissa chou De repente, el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue con la desaparición de las fotos de su esposo, Ikram rosadi de su cuenta de Instagram. Esto comenzó con una de las últimas cargas de Larissa Chou el 2 de septiembre de 2025.

En la carga, Larissa Chou mostró varias actividades en un día. Comenzando de ser un recurso en uno de los eventos. En el caso, Larissa también fue vista acompañada por su hija Alesha Alifa Habatillah Rosadi.

La carga también atrajo la atención de los usuarios de las redes sociales con el título de Larissa Chou en inglés que recordaba a las mujeres que permanecieran tranquilas al responder a cualquier cosa.

«Señoras, siempre se mantengan elegantes, tranquilas y sin otericias. Recuerden cada vez que reaccionan, están dando su poder a aquellos que no lo merecen. Su cuenta de Instagram, domingo 14 de septiembre de 2025.

También insertó un mensaje a todas las mujeres para concentrarse en mejorarse y cuidarse a sí mismas.

«Concéntrese en el desarrollo personal y proteja su energía», escribió.

De repente, la carga fue inmediatamente abarrotada en una conversación interna. No pocos de los que cuestionaron la condición de su hogar con Ikram Rosadi.

«¿CI está bien con su esposo?», Preguntaron a los internautas.

«Todas las fotos se eliminan», dijo otro interno.

«Ha pasado mucho tiempo todo eso cuando y mis sentimientos no son buenos. Esperemos que el hogar sea bueno para el CICI de un niño que todavía es pequeño y realmente asustado de repetir las viejas heridas», dijeron los internautas.

No pocos de los internautas que también mencionaron sobre el reembolso de Larissa Chou subieron a su esposo.

«Vuelva a publicarlo», dijeron los internautas.

«El contenido es sobre un esposo que no apoya», dijo otro.

Para obtener información, Larissa Chou se casó con Alvin Faiz el 6 de agosto de 2016 y se divorció el 16 de junio de 2021. Del divorcio, Larissa fue bendecida con un hijo llamado Muhammad Yusuf Alvin.

Después de dos años con el estado de la madre soltera, Larissa regresó para casarse con Ikram Rosadi el domingo 3 de septiembre de 2023. Su matrimonio se llevó a cabo simplemente y solo fue atendido por familias y parientes más cercanos. Desde su segundo matrimonio, Larissa fue bendecida con una hija llamada Alesha Alifa Habatillah Rosadi.