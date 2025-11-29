La foto del candidato a presidente del PSSI Asprov de Java Central está en el centro de atención, he aquí por qué

VIVA – Una foto que circuló ampliamente en las redes sociales y en varios portales locales destacó la dinámica. fútbol americano Java Central.

Lea también: Las sanciones al PSSI Komdis aumentan, Arema y Persija se ven afectadas



La foto muestra a Kairul Anwar, miembro de Exco. PSSI activo, junto con Johar Lin Eng (JLE), un ex funcionario de la federación que fue sentenciado a una suspensión de por vida debido a un caso de arreglo de partidos.

La primera subida de la foto provino de la cuenta de X. @BosPurwa el 27 de noviembre de 2025, con la narrativa: «¿Por qué Exco recorre activamente Java Central buscando votantes con personas que han sido prohibidas de por vida?»

Lea también: Horrorizado, el partido de la Copa Bolivia se saldó con 17 tarjetas rojas



Después de eso, la foto fue ampliamente compartida por los internautas y citada por varios medios locales. La información que circula indica que este momento ocurrió cuando los dos visitaron Askab/Askot en Semarang Regency el miércoles 26 de noviembre de 2025, como parte de la agenda del safari político antes de la elección del presidente. Asprov PSSI Java Central.

Esta situación recibió luego respuestas de varios administradores regionales. Uno de ellos, Agung Prasetyo de Askab PSSI Pati, afirmó que la reunión dio lugar a varias interpretaciones. «Su presencia da lugar a diversas interpretaciones, que van desde estrategias de consolidación hasta nostalgia por las viejas redes», afirmó Agung.

Lea también: El director técnico de la selección de Indonesia admite que le atrae la figura de Timur Kapadze



Mientras tanto, Muhlisin, Exco Askab PSSI Kendal, cree que la reaparición de figuras que anteriormente fueron objeto de fuertes sanciones podría generar preocupación pública sobre la transparencia del proceso electoral. «El público ciertamente quiere asegurarse de que el proceso electoral sea transparente y justo», afirmó.

El propio Johar Lin Eng es conocido como una de las figuras que ha estado involucrada en casos importantes en el fútbol indonesio. Fue arrestado por el Grupo de Trabajo Anti-Fútbol Mafia el 27 de diciembre de 2018 por presunto arreglo de partidos, y el Comité Disciplinario del PSSI (Komdis) lo condenó a una suspensión de por vida de todas las actividades futbolísticas.

La presencia de JLE en esta última foto plantea dudas públicas, especialmente considerando el estado de su sentencia, que aún está vigente.

Esta foto también apareció en un período en el que la federación, bajo el liderazgo de Erick Thohir, volvió a enfatizar su compromiso de erradicar las prácticas mafiosas del fútbol y fortalecer la integridad de las competiciones.

En varias declaraciones, Erick y el PSSI central destacaron la implementación del principio de «tolerancia cero» hacia las prácticas de arreglo de resultados y aseguraron que se seguirán aplicando sanciones disciplinarias.