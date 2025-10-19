La foto de Taylor Swift en el juego Chiefs-Raiders está llamando la atención

Los Kansas City Chiefs destruyeron por completo el Asaltantes de Las Vegas en la Semana 7. Durante la victoria por blanqueada de 31-0 de Kansas City, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, completó 26 de 35 pases para 286 yardas y tres touchdowns.

Con una ventaja tan dominante, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, sentó a Mahomes cuando faltaban ocho segundos en el tercer cuarto y dejó que el mariscal de campo suplente Gardner Minshew tomara el control. Kansas City dejó descansar a la mayoría de sus titulares en el último cuarto, incluido el ala cerrada Travis Kelce.

Kelce atrapó sus tres objetivos para 58 yardas contra Las Vegas. El veterano de 35 años también contó con su amuleto de la buena suerte, su prometida Taylor Swift, animándolo en el Arrowhead Stadium el domingo 19 de octubre.

No quedó claro de inmediato si Swift llegaría al enfrentamiento Raiders-Chiefs. Tras el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, ha estado en una gira promocional ininterrumpida.

Swift regresó silenciosamente al Arrowhead Stadium ver a los Chiefs derrotar al Cuervos de Baltimore 37-20 en la Semana 3. Si bien mantuvo un perfil bajo, logrando evitar las cámaras, los fanáticos con ojos de águila vieron El padre de Swift, Scott Swift.y su hermano, Austin Swift, en la suite de Kelce.

la estrella del pop también mantuvo un perfil extremadamente bajo durante el primer partido en casa de Kansas City contra el Águilas de Filadelfia en la semana 2.

Taylor Swift usó su característico lápiz labial rojo durante el juego Chiefs-Raiders

A diferencia de semanas anteriores, un fan capturó una foto de Swift viendo a los Chiefs con su padre, Scott Swift, en el Arrowhead Stadium el domingo. Ella usó el lápiz labial rojo característico del juego.

Los padres de Kelce, Ed y Donna Kelce, también asistieron al juego de la Semana 7. Mientras caminaba por el estadio, Ed repartió pulseras de la amistad. con los nombres de su hijo y de su futura nuera.