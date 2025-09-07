La foto de la boda fue saqueada, uya kuya: por favor devuélvala

VIVA – Vas a Hasta ahora, todavía parece descubrir qué elementos faltan en su casa después de la acción. Saqueo El sábado 30 de agosto de 2025. Además de los muebles domésticos, se sabe que Uya Kuya pierde varios gatos que todavía están tratando de volver a obtener.

Además, hay un elemento valioso que según Uya Kuya ya no puede tener foto de boda con la esposa. La vieja foto en el marco dorado contiene los días felices de Uya Kuya y Astrid. Parece que ambos todavía usan ropa de boda blanca.

Uya Kuya también compartió el anuncio de que estaba buscando la foto. Uya Kuya solicitó que la foto fuera devuelta de inmediato.

«Cualquiera que encuentre esta foto, devuélvala», escribió Uya Kuya, citando a Instagram sube @tante.rempong.oficial, domingo 7 de septiembre de 2025.

La razón principal por la cual Uya Kuya pidió que la foto fuera devuelta porque ya no la tenía. Por supuesto, el momento del matrimonio que fue inmortalizado en la foto no podía ser repetido por Uya Kuya. El miembro de la junta tampoco parece almacenar el archivo original, por lo que está muy matado para ser devuelto de inmediato.

«No tengo más fotos», agregó.

Uya Kuya le preguntó a cualquiera que llevara o descubriera que la foto podría ponerla frente a su casa.

«Solo Taro frente a mi casa, por favor», concluyó.

Para obtener información, el saqueo de la Cámara de Uya Kuya (Surya Utama), miembro del Parlamento Indonesio de la Comisión IX (inactiva) y un famoso artista, se convirtió en uno de los incidentes más sorprendentes de la ola de ira pública contra los miembros legislativos a fines de agosto de 2025.

La causa principal es la actitud de los miembros de DPR que se consideran insensibles al sufrimiento de las personas, en medio de la crisis económica y la política controvertida del gobierno. El video viral de Uya Kuya y sus colegas bailaron en el edificio MPR/DPR durante la sesión anual del 16 de agosto de 2025, para coincidir con el anuncio del aumento de las asignaciones de DPR (incluidas las asignaciones de la casa de RP50 millones por mes), provocó una amplia crítica.

Esto se ve como un símbolo de la arrogancia de élite, desencadena manifestaciones masivas en Yakarta que condujo a anarquistas, similar a la crisis de 1998. Uya Kuya se disculpó a través de Instagram, afirmando que bailar solo apreciar a los músicos, pero tarde para reducir la ira.

El incidente de saqueo comenzó el sábado 30 de agosto de 2025 por la tarde. Alrededor de las 17:30 WIB, las masas corrieron por la casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok, North Yakarta, saqueando muebles, dinero y dañaron sus autos de lujo. Esta acción se transmitió en vivo en Tiktok, lo que provocó a los ciudadanos para apuntar a la casa de Eko Patrio y Uya Kuya.

Por la noche, alrededor de las 22.30-23.00 WIB, cientos de masas (muchas de las afueras del área, no residentes locales) llegaron a la casa de Uya Kuya en Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta. Derribaron la cerca, irrumpieron en el segundo piso y saquearon artículos como sillas, gabinetes, televisores, electrónica, ropa, a gatos de mascotas (colecciones que valen decenas de millones).

La estación de policía de Duren Sawit trató de ser una apelación, pero fracasó porque las masas eran demasiado grandes; El aparato combinado finalmente intervino, pero se produjo un daño severo, incluida la quema parcial.

Uya Kuya, que no estaba en casa (familia segura) en ese momento, expresó sinceridad por las pérdidas materiales, pero lamentablemente el gato fue saqueado. La policía actuó inmediatamente: atrapar 9 perpetradores iniciales (31 de agosto), hasta 12 sospechosos (6 de septiembre) con el papel de provocadores, saqueadores y atacantes.

Algunos artículos fueron devueltos porque los perpetradores tenían miedo; Un anciano perdonado a Uya a través de la justicia restaurativa. La casa ahora es las ruinas, una línea policial, y el caso aún se está desarrollando. Este incidente es parte de una serie de saqueos de las casas de los funcionarios, lo que refleja la inestabilidad sociopolítica.