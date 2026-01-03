La foto con Sal Priadi se vuelve viral, el caso Sitok Srengenge vuelve a ser centro de atención pública

VIVA – No Golpea el sol se ha convertido nuevamente en tema candente de conversación en las redes sociales con fotos de él juntos Sal Priadi viral en las redes sociales. Sal Priadi recibió fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales considerando el historial de Sitok Srengeng.

Entonces, ¿quién es Sitok Srengeng y cuál es su trayectoria? Sitok Srengeng es conocido por ser un escritor cuyo verdadero nombre es Sunarto. Es conocido como poeta y escritor de novelas y ensayos.

Las obras de Sitok Srengeng han sido ampliamente publicadas en medios de comunicación indonesios y extranjeros, como Estados Unidos, Países Bajos y Australia. Algunas de sus obras incluso han sido traducidas a varios idiomas como Los secretos necesitan palabras publicado en 2001 (editor Harry Aveling) por la prensa de la Universidad de Ohio. Aparte de eso, también hay varios trabajos en otro inglés como la antología de poesía absurda y varias poesías y otras antologías de ficción corta en Indonesia.

Además de ser un poeta activo y actuar en teatro, también se sabe que enseñó en el Instituto de Artes de Yakarta (IKJ). Sitok también ha sido profesor de literatura en Karmawigangga Exotica y editor del Kalam Kultur Journal.

Historial del caso Sitok Srengeng

Un estudiante de último año de la Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad de Indonesia (FIB UI), con las iniciales RW, denunció a Sitok ante la policía de Metro Jaya en noviembre de 2013. Denunció a Sitok acusándolo de comportamiento desagradable, como se indica en el informe número LP/4245/XI/2013/PMJ/Ditreskrimum.

Basado en la confesión de la víctima a la Gerente de Investigación y Servicios Comunitarios de FIB UI en ese momento, Lili Tjahyandari. Los dos supuestamente tuvieron relaciones íntimas más de tres veces antes de que la víctima finalmente quedara embarazada. El método Sitok Srengeng prometió ayudar a investigar a las víctimas.

«La víctima estaba bajo presión e intimidación. Como resultado de este caso, la víctima se deprimió e incluso quiso suicidarse», dijo Lili en ese momento.

El incidente ocurrió en marzo de 2013, cuando ambos se conocieron en una actuación del Festival Cultural del FIB UI. A partir de esa introducción, Sitok invitó a la víctima a su pensión en la zona de Pejaten, en el sur de Yakarta. La víctima aceptó esta invitación porque quedó asombrado por la figura de Sitok.