¿La Formación de ID de pago se considera un espía de las transacciones públicas? Esta es la respuesta del palacio

Yakarta, Viva – El Palacio Nacional a través de EstadersnegPrasetyo Hadi negó si ID de pago hecho para espiar transacción público. Dijo que la identificación de pago se hizo como un esfuerzo anticipatorio para abusar de los fondos de asistencia social (asistencia social).

Leer también: El Secretario de Estado niega que falte el presupuesto regional, la causa del Regente de Pati para aumentar las Naciones Unidas del 250%



«Debido a que también hay muchas cosas que no son deseables, suceden cosas, por ejemplo, en la distribución de la asistencia social. Si el significado de espionaje es entonces queremos ver, no estamos entusiasmados por la mejora. Aparentemente, después de ser mapeo, identificado, cosas que no deberían haber sucedido», dijo Praseteo en el Palacio Merdeka, el complejo del palacio, el centro de Jakarta, el centro de Jakarta, el miércoles, el miércoles 13, 2025.



Pago móvil para FoodPanda.co.id

Leer también: Pati Regent quiere desaparecer, Palace les recordó a los funcionarios que tengan cuidado con las políticas



«Nuestros hermanos que no deberían ser dignos de recibir asistencia social todavía aceptan. Algunos aceptan, pero después de ser identificados o geniales, en los ojos, es utilizado por otras actividades que no son verdaderas, el significado está ahí», continuó.

Además, este político del Partido Gerindra aseguró que la tecnología utilizada por el gobierno para supervisar las transacciones financieras de esta comunidad.

Leer también: Palacio respeta a los manifestantes sobre el pati regente Pati Sudewo



El gobierno también tendrá cuidado al implementar el sistema. Además, dijo, esto está relacionado con datos Comunidad personal.

«Sí, sí, Dong, Ngga puede (mal usado), pero uno para informe Abierto, por ejemplo, cuánta producción es algo que debe estar abierto y no se puede ocultar «, concluyó.

Aun así, consideró, si los datos relacionados con la producción que se informan ciertamente pueden convertirse en datos abiertos.

«Pero qué es un informe abierto, por ejemplo, cuántos resultados de producción, eso es algo que debe estar abierto, no se puede ocultar», dijo.



Pago móvil para FoodPanda.co.id

Se sabe que Bank Indonesia enfatizó que la implementación de la identificación de pago no se lanzará el 17 de agosto. El sistema de transacciones financieras sigue siendo un juicio.

El Jefe del Departamento de Política del Sistema de Pagos de BI, dijo Dicky Kartikoyono, identificación de pago para ayudar al gobierno planeado para lanzar un programa de asistencia social que no sea de CASH. El juicio se realizó en Banyuwangi, Java Oriental, en septiembre de 2025.

«Hasta hoy no hay identificación de pago, todavía Sandbox (entorno de prueba)», dijo Dicky en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.