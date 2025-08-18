La forma única de Uin Yakarta celebra el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva -Comemorando el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia es un momento importante para volver a fortalecer el espíritu de la unidad y la armonía entre las comunidades religiosas. Esta es la base de la colaboración entre la Dirección de Educación Superior Religial Islámica (Ptki) Con la Universidad Estatal Islámica (UIN) Syarif Hidayatullah Yakarta, que presenta una serie de actividades llenas de significado.

Se llevaron a cabo varias agendas a partir del diálogo nacional y Pancacinta, acción limpia de casas de adoración el 16 de agosto de 2025 en el campus Uin YakartaHasta el pico del Festival de Independencia de Indonesia, que se cerró con un evento de Tasyakuran en la víspera del 17 de agosto de 2025. Toda la serie de eventos no solo celebró días históricos, sino que también se convirtió en un foro para fortalecer la unión cruzada en el marco de la diversidad.

Gratitud por 80 años de independencia

El Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, enfatizó que la independencia era un gran regalo que debe ser agradecido. En su declaración en Yakarta el 18 de agosto de 2025, llamó a Indonesia como una «casa conjunta» para todos los ciudadanos de la nación, donde todas las religiones, culturas y tradiciones de la vida coexisten pacíficamente.

«Estos son los favores que debemos proteger. La armonía y la diversidad que se ha establecido durante 80 años se convierte en una base sólida para el futuro de la nación», dijo Amien en su declaración oficial el lunes 18 de agosto de 2025.

La declaración también confirmó la preparación de la comunidad académica de PTKI para enfrentar varios potenciales que podrían interferir con la armonía entre las comunidades religiosas.

Diálogo cruzado, símbolos de unión

Un momento importante en esta celebración es el Diálogo Nacional y Pancacinta que presenta figuras interreligiosas. El presente incluyó Wirawan (hindú), Budi Santoso Tanuwibowo (Confucio), Gandi Wibowo (Christian) y Li Edi Ramawijaya Putra (Buda). Su presencia muestra que la diversidad en Indonesia no es solo un lema, sino una realidad que se puede vivir en armonía.

El director de educación superior religiosa islámica, Sahiron, quien también monitoreó el curso del evento en Uin Yakarta, expresó su agradecimiento. Hizo hincapié en que fortalecer la armonía entre las personas también es un paso importante hacia los grandes ideales. Indonesia Gold 2045.

«Gracias a todos los que han contribuido. Esperemos que Indonesia continúe avanzando hasta que alcance la Edad de Oro, la Edad de Oro de Indonesia», dijo.

Declaración de nacionalidad: Determinación para Indonesia pacífica

El Festival de Independencia de Indonesia en Uin Yakarta también estuvo marcado por una declaración nacional que se hizo eco con la comunidad académica PTKI y los líderes interreligiosos. Algunos de los puntos principales confirmados en la declaración incluyen:

Hacer de Indonesia una gran casa pacífica e inclusiva.

Mantenga la limpieza y la preservación de las casas de adoración como símbolo de ecotheología.

Armonizando la armonía de las personas por preocupación por el medio ambiente.

Fortalecer la moderación religiosa como un pilar de la unidad nacional que conduce al oro de 2045 Indonesia.

Esta declaración también enfatiza la importancia de preservar la naturaleza como el mandato de Dios y una forma de amor por los demás. Mantener el medio ambiente significa mantener la supervivencia de la nación en el futuro.