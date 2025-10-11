La forma inusual de NasDem de celebrar su 14º aniversario

Jacarta – Presidente de la Agencia de Rescate y Coordinador de Ganancias Electorales NasDem DKI Yakarta, Danty Indriastuti Purnamasari, dijo político debería estar presente para revivir, no sólo vivir, a la gente.

Eso es lo que dijo en ese momento. Fiesta NasDem celebró este año su 14º aniversario con donaciones de sangre simultáneas en todo el país. En lugar de un partido, el partido creado por Surya Paloh eligió una acción humanitaria titulada «Drenar sangre, encender el cambio».

Se dice que esto es una forma de preocupación por el déficit nacional de sangre, que alcanza alrededor de 1,4 millones de bolsas cada año. La actividad principal se llevó a cabo en el NasDem Tower Ballroom, en el centro de Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025. Danty, nieto del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, dijo que el cumpleaños de NasDem esta vez fue un reflejo de la política de conciencia.

«Sabemos público no está bien. Por eso, celebramos este cumpleaños con acción humanitaria. La donación de sangre es el símbolo más simple de una política concienzuda. Y la sangre no conoce color de partido, sino el de la vida. «La política también debería ser así, estar presente para revivir, no sólo para vivir, al pueblo», afirmó Danty.

El vicepresidente general del partido NasDem, Saan Mustopa, añadió que esta actividad de donación de sangre no es sólo simbólica. Reveló que quería que la gente sintiera que los partidos políticos estaban presentes y les brindaban beneficios directos.

«Esta actividad de donación de sangre no es simbólica, sino un paso real para ayudar a los necesitados. Queremos que la gente sienta que los partidos políticos están presentes y aportan beneficios directos a sus vidas», afirmó Saan.

En esta acción participaron alrededor de 200 donantes de DPW y DPD NasDem DKI Jakarta. También se llevaron a cabo actividades similares simultáneamente en varias regiones de Indonesia. No sólo donaciones de sangre, NasDem también realiza controles médicos gratuitos, visitas a instituciones sociales, distribución de artículos de primera necesidad e incluso deportes con los residentes.

Esta acción es un fuerte símbolo de que la política puede existir a través del cuidado, no sólo del poder. A través de esta conmemoración, el Partido NasDem enfatiza su compromiso como eje del cambio, un partido que está del lado del pueblo, está arraigado en la humanidad y continúa trabajando desinteresadamente por una Indonesia más justa y próspera.