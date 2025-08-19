La forma inteligente de administrar los fondos de pensiones para ‘duradero’ y libre de estrés financiero en la vejez.

Yakarta, Viva – Regla 5De % o estrategia retiro El 5 por ciento es una guía conservadora que puede ayudar a garantizar fondo de pensiones Suficiente para satisfacer las necesidades de la vida después de la jubilación. De esa manera, las personas pueden disfrutar tiempo de pensión sin preocuparse por las condiciones financieras.

Uno de los principales desafíos en la planificación de la jubilación es garantizar que los fondos de pensiones puedan satisfacer las necesidades de la vida a lo largo de la jubilación. Este 5 por ciento de abstinencia de abstinencia es un enfoque a menudo utilizado con un esquema de retiro porcentual fijo Ahorro de pensiones cada año.

Este método sugiere que los jubilados atraen el 5 por ciento de sus ahorros de pensiones totales cada año. Por ejemplo, si tiene un ahorro de pensiones de RP1 mil millones, el retiro anual recomendado es RP50 millones que se utiliza para cubrir el costo de vida, la salud y otras necesidades.

Citado de De Barron El lunes 18 de agosto de 2025, un retiro de pensiones moderado del 5 por ciento del ahorro total tuvo un papel importante en el mantenimiento de la sostenibilidad de los fondos. Como resultado, los ahorros pueden durar durante la jubilación sin agotarse rápidamente.

Desembolso de garantías de pensión

Además, conocer los límites de retiro permite planificar un estilo de vida y los gastos mensuales y anuales de una manera más realista. La gestión financiera se vuelve más estructurada.

El principio de retiro del 5 por ciento también ofrece facilidad de cálculo porque es simple y fácil de aplicar a varios escenarios financieros. Esto lo convierte en una guía práctica para la planificación de la jubilación.

No solo proporciona límites con la retirada de la cantidad de dinero, sino que esta regla del 5 por ciento también tiene como objetivo mantener creciendo activos fijos. Teniendo en cuenta que el valor del dinero tiende a disminuir debido a la inflación con el tiempo, por lo que es importante ajustar el retiro de los fondos de pensiones para que se mantenga el poder adquisitivo.

Los fondos de pensiones generalmente se invierten para continuar creciendo y la estrategia de retiro del 5 por ciento supone que los rendimientos de la inversión pueden proporcionar rendimientos (devolver) que puede cubrir el retiro. Este rendimiento como arma cierra el orificio del tipo de cambio erosionado por la inflación.

La esperanza de vida también es una consideración importante con la suposición de que vivirá más. Al atraer menos del 5 por ciento por año se recomienda que los fondos de pensiones sigan siendo suficientes hasta la vejez.