La forma en que Pertamina Patra Niaga fortaleció las asociaciones con proveedores para apoyar la seguridad energética

Yakarta, Viva – Pertamina patra niaga Fortalecer la colaboración con mitra esfuerzos para cuidar seguridad energética nacional. Este es uno de ellos realizado por un foro de clínica de coaching, registro del proveedor de productos de refinería de socios comerciales en Yakarta.

Leer también: Pertamina Patra Niaga comienza a Avtur desde el aceite de cocina de producción local



La actividad asistió posibles socios comerciales desde el hogar y el extranjero. Esto también es parte del compromiso de la Compañía de construir un gobierno comercial transparente, participativo y responsable, así como fortalecer el ecosistema nacional de la cadena de suministro de energía.

“Clínica de entrenamiento del foro INI Merupakan Bentuk Komitmen Pertamina Patra Niaga Dalam Membangan Kemitraan Yang Kuat, Transparan, Dan Strategis Guna Mendukung Ketersediaan serta Ketahanan Energi Nasional. Oleh Seluruh Pelaku USAHA, Baik Domestik Maupun Internassional «, UJar Direktur Pemasaran Pusat y Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Base Dikutip Dari Keterannya, Kamis, 21 Agustus 2025.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Nota Ya hay más de 573 puntos BBM un precio en toda Indonesia



En esta ocasión, los participantes recibieron una presentación sobre la descripción comercial de Pertamina Patra Niaga, a partir de la cadena de suministro de energía nacional a la distribución de combustible y GLP a todas las regiones de Indonesia. Una gran oportunidad para que los socios comerciales, tanto locales como internacionales, participen en la cadena de suministro de energía, incluidos los mecanismos participativos abiertos y competitivos.



Edificio Pertamina Patra Niaga

Leer también: Docenas de estaciones de servicio celebran simultáneamente el Día de la Independencia, Pertamina Patra Niaga: Sin clientes, no tenemos sentido



El entusiasmo de los posibles socios comerciales ayudó a colorear el curso del foro. Farino, uno de los posibles socios comerciales que también es un representante de Dubai, dijo que esta actividad brindó una oportunidad más abierta, interactiva y práctica para comprender el proceso de asociación con Pertamina Patra Niaga.

«Esta actividad es muy interactiva, el proceso de registro ahora es más fácil, suficiente a través de un sistema en línea», explicó Farino.

Mientras tanto, uno de los otros socios comerciales, Nabila Salamah, consideró que este foro fue muy positivo porque abrió un espacio para una participación extensa.

«Este evento no solo asistió los participantes de Indonesia, sino también del extranjero, y presentado en lenguaje bilingüe. Muestra la apertura de Pertamina Patra Niaga», dijo Nabila.

Este foro es un paso concreto para que Pertamina Patra Niaga abra un espacio de colaboración más amplio, para que cada vez más socios comerciales puedan unirse, fortalecer conjuntamente la cadena de suministro de energía y mantener la seguridad energética para todas las personas indonesias.