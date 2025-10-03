La forma en que Pertamina fomenta el rendimiento de exportación de docenas de MIPYMES asistidas

Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) en colaboración con el Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio) Proporcionar capacitación exportar para 30 micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) fomentado. Han aprobado la curación y están listos para exportar.

Vicepresidente Comunicación corporativa Pertamina Fadjar Djoko Santoso dijo que esta capacitación estaba en sinergia con el Centro de Capacitación de Recursos Humanos de Exportación y los Servicios Comerciales (PPEJP) de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Comercio, Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Comercio,

«La mayoría de ellos también participará en la Expo Comercial Indonesia (TEI) 2025, una de las mayores exposiciones comerciales en el sudeste asiático», dijo Fadjar a partir de su declaración, el viernes 3 de octubre de 2025.

Fadjar enfatizó que esta iniciativa era parte de la gran estrategia de Pertamina para apoyar la competitividad de la nación.

«A través del programa de capacitación de exportaciones, queremos asegurarnos de que los productos de MIPYME indonesios puedan competir en el mercado global mientras fortalecen la imagen de la nación a los ojos del mundo. Este es un paso concreto de Pertamina para elevar el potencial local a la etapa internacional», explicó Fadjar.

Con la implementación de esta capacitación, continuó, Pertamina espera que las MIPYME estén más listas para penetrar en el mercado de exportación, crear nuevos empleos y fortalecer las contribuciones al crecimiento económico nacional.

El jefe de PPEJP Sugih Rahmansyah dijo que la capacitación titulada ‘Exportaciones de productos de ingeniería de promoción’ » es un seguimiento del memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de SOES, uno de los cuales se centra en alentar a las MIPYME a pasar a clase.

«Esperamos que los participantes puedan participar bien en esta actividad, para que estén más listos para competir en el mercado de exportación. PPEJP y Pertamina tienen la misma visión, es decir, apoyar a las MIPYME para ser competitivas y capaces de penetrar en el mercado global», dijo durante la capacitación.

Pertamina realizando a msmes creativas

El gerente de SMEPP de Pertamina Fety agregó, durante tres días, los perpetradores UMKM de Pertamina recibieron material de profesionales experimentados, que van desde estrategias promocionales en ferias comerciales internacionales, ingeniería de pitcheo, coincidencia de negocios, hasta la preparación de contratos.

No solo la teoría, la capacitación también está equipada con sesiones de práctica como exhibiciones de productos, presentaciones y simulaciones de recolección de negocios. «Esta capacitación es una oportunidad valiosa y espero que los participantes puedan aplicarla en el desarrollo de su negocio», dijo.