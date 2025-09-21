La forma en que eras







La gloria del arte es que no solo puede sobrevivir al cambio, sino que puede llevarlo

– Robert Redford

Robert Redford Una vez dijo: «Cuando era pequeño, lo más emocionante de escuchar, fueron las palabras ‘Érase una vez …’

A mi padre, le encantaba la narración de cuentos, y todas las noches me metía en la cama y una vez dijo: «Érase una vez» … Sabía que estaba en el negocio «.

Hay muchos lados para Robert Redford, quien falleció, a los 89 años. El rompecorazones, sin duda, pero el corazón era más grande.

Quizás lo único que luchó en su juventud fue su belleza fina. Las personas muy atractivas tienen que luchar duro para ser tomadas en serio. Su mayor regalo de todos, como un actorEra el regalo del tiempo, la capacidad de mantener un momento, mantener un silencio, ese brillo en sus ojos que compartió con Paul Newman, como el niño Sundance, en la picadura. Las bromas, la relación privada que compartieron a lo largo de los años, su capacidad para jugar realmente, nada demasiado dramático, fueron inmortales.

A Robert Redford les encantaba las historias, contarles, actuar en ellas, dirigiéndolas, produciéndolas, pero era más grande que los roles que jugaba, había una imagen más amplia en cada etapa, habiendo alcanzado el estrellato con Cassidy, descalzo en el parque, y desearía que estuvieras aquí, sintió que quería estar detrás de la cámara. Ordinary People, su debut como director, donde habló de acercarse al cine desde la perspectiva del actor, en honor al actor, le ganó el mejor director y la mejor imagen de los Oscar. Siendo un actor mismo, pudo extraer las mejores actuaciones de su elenco.

Sintió una gran empatía por el actor, «Demasiados modernos directores están obsesionados con el equipo, los zooms y los auges, pero no con el actor. Los directores modernos no saben cómo acercarse al equipo de un actor ”, sintió.

Pero en 1981, llegó su mayor contribución al cine: su legado estaba listo, sin esperar sus años de puesta de sol, pero «¿Cómo devuelvo ahora?», «¿Cómo hacemos las películas del sistema de estudio de Hollywood?» Compró tierras en su Utah natal, creó el Instituto Sundance y así nació Sundance Film Festival, el festival de cine más grande para trabajos independientes.

Para Robert Redford, la historia fue todo. Hubo muchos aspectos de su carisma que permanecieron con uno, a lo largo de los años.

El clímax de Butch Cassidy y The Sundance Kid, como Paul Newman y Robert Redford, sabiendo que estaban a unos minutos de la muerte, heridos y agotados, bromean sobre ir a Australia, que William Goldmans Witty Dialogue en la boca de estos dos «amigos» fue un inspiración mágica de la lucha. Redford tenía una manera de horcajadas en varios géneros con facilidad. La estrella de cine consumada, esas buenas miradas elegantes, no un estómago de seis paquetes sino una sonrisa de mil millones de dólares.

Cuando se trataba de eso, ¿qué era ese factor «X» que poseía? Era igualmente cómodo actuando a hombres o mujeres opuestos, igualmente bueno con el romance y el bromance, Jane Fonda y Barbara Streisand, Dustin Hoffman y, por supuesto, Paul Newman, su química con esta última, se parecía mucho al Brad Pitt y George Clooney Camaraderie.

Y sin embargo, más allá del centro de atención, Redford era tímido, era consciente de sí mismo, era muy consciente de sus deficiencias.

Era sincero en su confesión de que no era uno de esos actores que podía dirigirse a sí mismo, como Clint Eastwood. No era un espectáculo. Cualquier oportunidad de refugiarse a sí mismo se retiraría a su casa en Utah. Y, sin embargo, él era un actor tan seguro. Robert Redford rezumó el atractivo sexual, era un forajido, era un observador. Era un extraño, porque jugó por su propio conjunto de reglas. Adoraba el aire libre. Pero no era una persona común. Era igualmente experto en la pantalla ya que estaba fuera de ella.

Adiós Hubbell Gardiner, tan largo Harry Longabaugh, Adiós Johnny Hooker, y Jeremah Johnson, y Bob Woodward y Tom Booker. «El peligro del éxito es que te obliga a un molde, prefiero la independencia», dijo una vez.

Descansa bien, Bob Redford. Fuiste verdaderamente independiente.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





