La forma en que Azizah Salsha se calma en medio del proceso de divorcio, recomendaciones de películas de terror coreano

Yakarta, Viva – Un artículo sobre Azizah salsha quien intenta calmarse en medio del proceso de divorcio ignorando la curiosidad del lector. La noticia se celebró de inmediato la lista más popular, especialmente en el canal del espectáculo.

Las recomendaciones para la lista de películas de terror coreana, Eko Patrio y Olla Ramlan no están menos destacados. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el sábado 13 de septiembre de 2025. ¡Vamos, desplácese!

Nuevamente el proceso de divorcio, Azizah Salsha eligió con calma a través de la curación del sonido

En medio de la noticia de su divorcio con el futbolista de Arhan Pratama, la celebridad de Azizah Salsha o que se llama familiarmente Zize eligió calmarse a través de métodos de terapia populares, curación de sonido.

El momento se reveló a partir de una carga de la cuenta Tiktok @S5754537. En la breve grabación, Azizah fue vista en el borde de la piscina mientras usaba una toalla estampada azul-negro. Asistió a la sesión de curación de sonido con varios otros participantes que parecían tarde en la atmósfera del silencio.

Recomendaciones para 10 películas de terror coreana para los fines de semana de maratón, ¡garantizadas para escapar!

Hacia el fin de semana, ver películas de terror puede ser una opción emocionante para llenar el tiempo libre, especialmente para los fanáticos de la tensión y el misterio. Las películas de terror coreana son conocidas por su capacidad para combinar historias profundas, atmósfera tensa y elementos culturales locales que aumentan el atractivo.

Desde historias sobrenaturales hasta misterio psicológico, las siguientes películas ofrecen una experiencia de visualización inolvidable.

Eko Patrio dijo que el incidente saqueo tuvo un impacto en la psicológica de su familia.

Eko Patrio. Foto : Instagram @ekopatriosuper.

El incidente de prohibición que ocurrió en la residencia de EKO Patrio a fines de agosto de 2025 resultó tener un impacto en la psicológica de su familia. Llamó a Eko Patrio que su familia estaba lo suficientemente traumatizada como para conocer gente después del incidente.

«Si el trauma es definitivamente, le pido sus oraciones. Espero que pueda, … sí … puede ser sincero», dijo Eko Patrio cuando se recibió por el equipo de medios de la Policía Metropolitana de Yakarta el sábado 13 de septiembre de 2025.

Olla Ramlan subió un video de transición de maquillaje, los internautas mencionados sobre la guía

La decisión de Olla Ramlan de no usar el hijab hace algún tiempo cosecha muchas críticas picantes de los usuarios de las redes sociales. Incluso hoy, los gestos de Olla Ramlan continúan siendo monitoreados por los internautas. Después de recibir críticas después de aparecer como DJ en uno de los clubes.

Ahora, Olla Ramlan volvió a recibir críticas picantes de los internautas porque se consideraba «más allá». Los comentarios negativos de los internautas comenzaron cuando Olla Ramlan subió una foto de su transición de maquillaje en su cuenta personal de Tiktok subida hace algún tiempo.

