La forma en que ASDP enfrenta una oleada de pasajeros en el 80º período de fin de semana de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – PT ASDP Rama de Indonesia Ferry (Persero) Curiosidad Intensificación de la operación conjunta de inspección de boleto e identidad pasajero Junto con todas las partes interesadas, el sector de cruce en el puerto de Merak. Esto anticipa un aumento en los posibles pasajeros durante las largas vacaciones para el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia y la licencia conjunta el lunes (18/8).

La operación conjunta se llevó a cabo el viernes (8/15) por la noche. Esta actividad involucró a KSOP y BPTD, oficiales de policía, equipos BKO y operadores de envío que eran miembros de GAPASDAP e Infa.

El gerente general de ASDP, Merak Syamsudin, afirmó que esta operación conjunta tenía como objetivo garantizar la idoneidad de los datos de boletos y la identidad de los pasajeros antes de que subieran al barco, de modo que todos los nombres se registraran con precisión en el manifiesto.

Este paso se lleva a cabo constantemente para fortalecer los aspectos de seguridad y seguridad del envío durante un largo período de tiempo libre. Esta operación ha entrado en su tercera semana y continuará hasta un límite de tiempo indeterminado.

«Con este paso, nosotros y otros operadores podemos identificar el número de pasajeros, vehículos, así como la compatibilidad del grupo de vehículos que figura en el boleto, al tiempo que minimizamos el riesgo de colas durante el embarque», dijo Syamsudin a partir de su declaración, domingo 17 de agosto de 2025.

La cola de vehículos en el puerto de Merak. (Doc. PT ASDP Indonesia Ferry). Foto : Viva.co.id/yandi Deslatama (Serang)

Explicó que el viernes (15/8), había 31,428 pasajeros y 8,264 vehículos que cruzaban de Merak a Bakauheni-un aumento del 22 y 17 por ciento en comparación con el promedio diario en agosto de 2025.

El alto volumen de pasajeros y vehículos enfatiza la importancia de ordenar el boleto y los datos manifiestos desde el comienzo de la partida.

«Los boletos se convierten en el primer documento examinado en el proceso de detección. Número de policía, el número de pasajeros en el vehículo y el grupo de vehículos debe ser apropiado para que el manifiesto esté completamente consolidado antes de que el barco salga», dijo Syamsudin.

«Por lo tanto, le pidemos a todos los usuarios del servicio que cruzarán en el largo período de vacaciones de fin de semana en el 80 aniversario de la independencia de Indonesia para hacer una reserva de boletos desde el principio a través de la aplicación Ferzy, evitar compras de corredores y garantizar que los datos personales y los pasajeros se ingresen en su totalidad», agregó.

Mientras tanto Secretario corporativo ASDP, Shelvy Arifin, agregó que la integridad manifiesta es parte del ecosistema de seguridad que involucra a todas las partes.

«ASDP ha preparado un sistema de ferry que permite la carga completa de los datos de los pasajeros al comprar boletos, así como funciones de actualización de datos de forma independiente antes de registrarse. Pero este éxito sigue dependiendo mucho de la disciplina de los conductores y las compañías de transporte público», dijo.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

De acuerdo con Permenhub No. 26 de 2015, el controlador debe asegurarse de que todos los nombres de pasajeros hayan sido ingresados correctamente antes del escaneo de código de barras en el muelle. Las compañías de transporte público también deben compilar y enviar manifiestas a los conductores para el control final.

Después de escanear el código de barras del boleto, los datos ingresarán automáticamente a la base de datos del operador del barco para prepararse en el manifiesto final y enviaron al regulador como una condición de la carta de aprobación de la navegación (SPB).

Por lo tanto, el manifiesto ordenado no es solo el negocio de los operadores de barcos, sino que los reguladores, operadores, compañías de transporte y pasajeros deben llevar a cabo colectivamente. La documentación correcta del pasajero desde el principio acelerará el proceso de embarque, mejorará los servicios y proporcionará garantías de seguro válidas si suceden cosas indeseables.

A través de esta operación conjunta, ASDP, junto con las partes interesadas, busca construir una cultura ordenada y disciplinada en el cruce. ASDP aseguró que si se encontrara una discrepancia de datos entre los boletos y las condiciones reales, el vehículo se volvería hacia atrás para mantener la precisión de la seguridad de manifiesto y envío.

«Durante aproximadamente 1 mes, el título de operación, registrado para los vehículos totales que aún no cumplen con el llenado de los datos correctamente cuando la compra de boletos alcanza alrededor del 20 por ciento, que está dominada por camiones», dijo detallado.