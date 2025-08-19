La forma de un centro de crisis, el Ministerio de Industria acomoda las quejas de los actores de la industria sobre la limitación del gas subsidiado

Yakarta, Viva – Ministerio de Industria forma Centro de crisis La industria de los usuarios de ciertos precios del gas natural (HGBT), para acomodar las quejas para jugadores de la industria Restricciones de problemas en el suministro gas subsidiado a las industrias receptores.

El portavoz del Ministerio de la Industria, Febri Hendri Antoni Arif, dijo que la mudanza se tomó después de la propagación de la carta del productor de gas en la industria receptora de HGBT de que una restricción de suministro se aplicaría en un 48 por ciento.

«En nuestra opinión, esto es extraño debido al suministro de gas para los precios normales, los precios superiores a los US $ 15 por mmbtu, estable. Pero, ¿por qué el suministro para HGBT, que vale US $ 6.5 por mmbtu, es limitado? Eso significa que no hay problema en la producción y el suministro de gas de la industria nacional de gases upstream», dijo Febri en Jakarta, el martes 19 de agosto, 2025.

Oficiales de PGN al mantener las tuberías de gas.

Agregó que los productores de gas no deben construir narraciones para las restricciones de suministro de gas, porque quieren aumentar los precios de la gas para industrias superiores a US $ 15 por MMBTU. Mientras que se sabe que los subsidios de gas industrial tienen un precio de US $ 6.5 por MMBTU.

«No existe un problema técnico o un problema de la producción y el suministro de gas de la industria de gas aguas arriba. No queremos eventos que se repitan en la industria nacional, con políticas de relajación de importación que dan como resultado una disminución de la utilización de la producción, el cierre industrial y la reducción laboral en la industria TPT y del calzado», dijo.

Febri enfatizó, la formación del centro de crisis se formó junto con más informes de los actores de la industria nacional, con respecto a la existencia de restricciones de suministro, disminución de la presión de gas recibida y el alto precio del gas cargado.

Además, la escasez de oferta HGBT y los precios pagados por la industria por encima de los precios establecidos por el número 121 de Perres de 2020, también se convirtió en la base para la formación del centro de crisis.

Ilustración del proyecto de gasoductos.

Por lo tanto, él cree que con un contenedor o medios de comunicación queja Esto, los actores de la industria pueden tener una sensación de seguridad y protección en la fabricación de inversiones en el país. Porque, hay siete subsectores de la industria de beneficiarios HGBT, a saber, el fertilizante, la industria petroquímica, el oleoquímico, el acero, la cerámica, el vidrio de vidrio y los guantes de goma.

«Debemos proteger a los inversores que han construido instalaciones de producción y 130 mil trabajadores que trabajan en la industria», dijo Febri.

«Por lo tanto, el Centro de Crisis se formó para acomodar las quejas, verificar las condiciones en el campo, en una vía de comunicación y una rápida consulta entre la industria y el gobierno, así como el instrumento del gobierno oficial para supervisar la sostenibilidad de la industria de los usuarios de gas», dijo. (Hormiga).